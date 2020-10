Octobre rose: les difficultés de l'après cancer en question à l'institut du sein à Valenciennes

Pendant ces traitements, Marina, était combative, elle avait "la niaque", pas le temps de penser à la maladie d'autant plus qu'elle était très épaulée par le corps médical et ses proches. C'est après qu'elle est tombée dans la déprime, difficile pour elle d'avoir des projets, notamment par peur de la récidive

Je prends la maladie de plein fouet, on se rend compte qu'on est mortel donc on a peur d'avancer dans la ville, ça sert à rien d'avoir des projets car demain je ne serai peut-être plus là

Et puis elle voulait retrouver sa vie d'avant, mais ça n'était plus possible, car elle comprend qu'après cette épreuve elle est différente psychiquement et physiquement, avec la perte d'un sein, la prise de poids, et la modification des cheveux.

La personne que je vois dans le miroir, ça n'est pas moi, parce que les cheveux courts, volumineux, tous les 3 mois je perdais mes cils, on a touché à notre féminité, à notre intimité, j'ai besoin de combler tout ça aujourd'hui

Marina commence à rebondir grâce au suivi proposé par l'institut du sein pendant 1 an, suivi diététique, sportif mais surtout psychologique. Magali Delage, la psychologue assure que ces patientes ont de gros besoins d'écoute car toute leur vie est chamboulée, notamment leur vie intime avec une perte de la libido, des rapports sexuels souvent difficiles à cause des traitements, de quoi créer des tensions dans le couple.

La professionnelle milite pour un suivi au delà d'un vu les bouleversements qu'impliquent un cancer dans la vie d'une femme.

Des tatouages pour embellir les cicatrices, et des aréoles mammaires en 3D

Il faut se retrouver à l'aise dans un corps modifié, abîmé, et pour ça de plus en plus de femmes recourent aux tatouages. A Valenciennes, Mathilde Dusart, tâche d'embellir les cicatrices avec ses dessins, et après une formation elle propose depuis un an de refaire les aréoles mammaires en 3D grâce à de la dermopigmentation. "un effet trompe l’œil avec des pigments naturels en 3 séances à 3 mois d'intervalle".

Exemple de tatouage sur sein réalisé par Mathilde Dusart - Mathilde Dusart

Des séances toujours "très intenses émotionnellement" raconte la jeune femme qui souhaite un remboursement par la sécurité sociale de ces prestations au même titre que les reproductions mammaires

L'image de soi, elle contribue au mieux psychologique, se sentir à l'aise dans son corps, plutôt que de se rappeler tout le temps la maladie par la cicatrice, c'est important! c'est important de dire ça y est c'est fini le combat il est derrière

L'après cancer du sein, deuxième combat ? c'est jeudi 15 octobre au Royal Hainaut avec le Dr Toledano, cancérologue, président de la maison de l'après cancer et Mathilde Dusart, tatoueuse. Table ronde sur réservation au 03.66.22.71.91