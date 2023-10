Octobre rose : Marie-Françoise a eu deux cancers du sein à 25 ans d'intervalle

Le mois de sensibilisation au cancer du sein et au dépistage, Octobre rose, a démarré ce dimanche 1er octobre 2023. Guéri dans neuf cas sur dix lorsqu'il est dépisté à temps, le cancer du sein touche chaque année près de 62 000 personnes. Pourtant, moins d'une femme sur deux a réalisé sa mammographie l'année dernière, selon une étude de la Ligue contre le cancer .

Marie-Françoise, 69 ans, retraitée à Palavas-les-Flots (Hérault), a eu deux fois le cancer du sein. Elle a découvert le premier grâce à une mammographie en 1997. "Lors de l'examen, on m'a trouvé des micro-calcifications. Tous les cancers ne sont pas palpables. Au début, je ne sentais rien et ne voyait rien", rappelle-t-elle, insistant sur le fait qu'il ne faut pas attendre de sentir une douleur ou une grosseur pour faire une mammographie. "Je n'avais pas l'âge, j'avais 47 ans, j'ai fait ma mammographie de manière volontaire. J'y suis allée pour un contrôle comme ça, sur le conseil de ma gynécologue."

Et c'est finalement elle qui met le mot sur le mal. "Au fur et à mesure des examens, c'est moi qui ai prononcé le mot. J'ai dit que si c'était un cancer, il fallait me le dire." Marie-Françoise subit une mastectomie et une chimiothérapie, et une fois en rémission, elle devient bénévole pour la Ligue contre le cancer. Sauf que 25 ans plus tard, c'est la douche froide. "J'avais une douleur, qui est devenue insupportable. Il n'y avait rien à l'échographie, à la mammographie. Mon médecin traitement m'a programmé une IRM et tout s'est enchaîné."

Parcours du combattant

C'est cette fois-ci, c'est l'autre sein qui est touché, et Marie-Françoise regrette que le parcours de soin soit parfois un parcours du combattant. "Le cheminement pour faire tous les examens demande trois mois, il faut se battre pour avoir un rendez-vous. Le chemin est long", témoigne-t-elle.

Dans l' enquête de la Ligue contre le cancer , les femmes expliquent ne pas se faire dépister, car elles n'ont pas de symptômes, elles sont loin d'un établissement de soin ou parce qu'elles ont peur. "Allez passer des mammographies et des échographies, n'attendez pas d'avoir mal, il faut se faire suivre et ne pas avoir peur qu'on annonce quelque chose de grave", insiste Marie-Françoise. "Je connais beaucoup de gens qui n'y sont pas allés parce qu'ils avaient peur, et ils ne sont plus là. Le mot cancer est effrayant. Mais il faut absolument aller chercher le traitement, il n'y a pas de temps à perdre."

Le programme national de dépistage du cancer du sein invite les femmes âgées de 50 à 74 ans à effectuer une mammographie de dépistage tous les deux ans, complétée par un examen clinique des seins.