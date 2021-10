Octobre rose : Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon soutient le dépistage du cancer du sein

Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon était à Nîmes ce mardi à l'occasion du lancement de la campagne de promotion des dépistages du cancer du sein organisé la Ligue contre le cancer avec la Ville. La jeune femme âgée de 20 ans confie avoir été sensibilisée par sa mère, qui travaille en radiothérapie au CHU de Nîmes. "Elle me dit que les femmes qu'elle voit n'ont peut-être pas fait de mammographie à temps et c'est pour cela qu'elles se retrouvent dans ce service-là. Mais elle me dit aussi que ça se traite très bien et donc elle me rassure. J'ai eu aussi des cas de cancers du sein dans ma famille donc je vais pratiquer dès maintenant l'auto-palpation et je me ferai dépister certainement avant 50 ans."

700 nouveaux cancers du sein dans le Gard chaque année

Dans le Gard, on enregistre chaque année 700 nouveaux cancers du sein. "Un cancer qui est toujours la première cause de mortalité chez les femmes rappelle le Dr André Mathieu, secrétaire général du comité départemental de la Ligue contre le cancer dans le Gard. Mais s'il est dépisté à temps, on en guérit à 99%." Le problème, c'est que seulement 42% des femmes visées par les campagnes de dépistage organisées chaque année en France répondent favorablement. Ce taux est de 75% dans les pays du Nord. "On a souvent l'impression que c'est moins bien explique le professeur Pierre Marès, gynécologue obstétricien et président du Centre régional de dépistage des cancers d’Occitanie, ou qu'il va falloir payer, parce qu'on n'a pas été rassuré par le médecin qu'on voit habituellement. Mais il faut rassurer, le dépistage organisé permet de soigner très tôt, ce qui permet d'avoir un avenir bien meilleur. Les mammographies qu'on fait aujourd'hui n'irradient pas plus que d'aller passer trois semaines à la plage en été !"