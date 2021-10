Octobre rose : Mireille Clapot, députée LREM de la Drôme se fait dépister pour montrer l'exemple

Mireille Clapot, députée LREM de la Drôme se fait dépister à l'occasion d'octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une femme sur huit est touchée par ce cancer, un chiffre énorme. "Moi, je suis dans cette tranche d'âge entre 50 et 74 ans et je pense que c'est de mon rôle de dire à toutes les femmes : rappelez-vous, c'est important."

Les mammographies doivent être réalisées tous les deux ans entre 50 et 74 ans "et le taux de dépistage n'est pas suffisant", souligne Tiphaine Vaché, radiologue au CH de Valence, qui s'occupe de l'examen de Mireille Clapot.

En parler pour dédramatiser

"Plus on détecte tôt la maladie, mieux on la soigne, et mieux tout le monde s'en porte : aussi bien la malade que son entourage", souligne la députée. Elle a fait le choix de parler de sa mammographie pour sensibiliser.

"C'est vrai que c'est inhabituel de communiquer sur un acte médical, qui est intime en plus, parce que ça touche au sein. Mais il faut dédramatiser, que cette partie-là du corps ne soit plus taboue." Mireille Clapot, députée de la Drôme

L'examen n'est pas douloureux. "Quand le cancer du sein est pris suffisamment tôt, il se soigne bien", rappelle Tiphaine Vaché, la radiologue.