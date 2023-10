Octobre rose : pas assez de dépistages en Drôme et Ardèche contre le cancer du sein

Même si nos chiffres locaux sont un peu meilleurs que la moyenne nationale, le constat est là : une femme sur deux environ, âgée entre 50 à 74 ans, a fait une mammographie en 2022. C'est trop peu constatent les professionnels de santé. Le taux de participation selon l'INSEE dans la Drôme est de 54,6%, de 50,5% pour l'Ardèche. C'est plus haut que les 47,7% sur le plan national.

Une femme sur huit est concernée

Infirmiers et médecins font donc de la prévention, particulièrement en ce moment à l'occasion d'Octobre rose. Plus de 60 000 femmes sont atteintes chaque année et la maladie cause 12 000 décès par an, en France. D'où l'importance d'améliorer ces chiffres.

En plus, il n'y a quasiment que des avantages à se faire dépister explique le docteur André Maghakian de la ligue contre le cancer : "La mammographie est gratuite et entièrement remboursée par la sécurité sociale". Il tente ensuite de rassurer : "je ne vais pas dire que l'examen est indolore mais ca reste supportable. Les résultats sont enfin analysés par deux médecins radiologues, c'est une sécurité supplémentaire". 9 cancers sur 10 peuvent être évités s'ils sont détectés suffisamment tôt.

Chaque femme de 50 à 74 ans est invitée à se faire dépister tous les 2 ans, c’est le bon rythme pour réaliser une mammographie. La moyenne d'âge des malades est de 61 ans mais les premiers dépistages doivent être réalisés dès 24 ans.