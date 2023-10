Octobre rose : plus de 1000 personnes pour "Tous en marche contre le cancer" au Mans

Pour l'opération Tous en marche contre le cancer, plus de mille personnes sont venues participer aux animations à côté de l'Arche de la Nature, au Mans. En ce début d'Octobre Rose, c'est l'occasion de sensibiliser le public aux enjeux de la prévention.

ⓘ Publicité

Moins d'une femme sur deux se fait dépister

Moins d’une femme sur deux a fait une mammographie de dépistage organisé du cancer du sein en 2021-2022, selon les chiffres de santé publique France. Ce sont principalement les femmes de 50 à 74 ans qui sont concernées par cet examen, car les plus à risque de cancer. Pourtant, un cancer du sein pris à temps est soigné dans 9 cas sur 10. L'enjeu est donc fort pour encourager un maximum les femmes à la prévention. C'est l'enjeu de cette journée, où se cotoient les activités festives et les stands de prévention.

loading

Les gestes de prévention

Elisabeth est bénévole à la Ligue contre le cancer, en charge de la prévention, elle tient un stand où elle tente de rassurer les femmes pour les encourager à se faire dépister. La mammographie ? un examen nécessaire et pas si effrayant, il faut casser les clichés car c'est la peur qui retient le plus les femmes à prendre rendez-vous : "la plupart des centres de radiologie sont équipés de nouvelles machines de mammographie et c'est beaucoup moins désagréable. C'est beaucoup plus confortable parce que c'est l'ordinateur qui règle l'examen, la machine, donc c'est vraiment bien mieux aussi. Il y en a qui disent que ça fait mal effectivement, parce que ce qu'on dit pas toujours, c'est que pour passer une mammographie, si on est toujours réglé, il faut y aller à la fin de ces règles, pas pendant les périodes d'ovulation, parce que c'est beaucoup plus désagréable." Les délais peuvent aussi être long pour avoir rendez vous, mais elle insiste " il faut être patient, il faut bien anticiper et il faut y aller". Toutes les femmes entre 50 et 74 ans doivent se faire dépister avec une mammographie tous les deux ans.

loading

"Le cancer du sein est sournois, il ne fait pas mal"

Autre point essentiel, la palpation. Il faut commencer jeune, dès 25 ans. Les conseils d'Elisabeth *"*On fait comme le toubib, on prend les trois doigts de la main, on appuie avec le plus de surface de doigts, la pulpe des doigts et on appuie d'une façon assez ferme tout autour de chaque sein. Alors il ne faut pas oublier de zones. On fait un peu en escargot, en colimaçon pour arriver jusqu'au bout du sein, au niveau du téton. Le téton, lui, on a le droit de le pincer pour sentir s'il y a une tumeur ou pas, ou s'il y a un petit écoulement qui est inhabituel." Il faut se palper de la clavicule au-dessous des seins. Et ne pas oublier d'inspecter la peau et l'aspect général du sein : "quand on est devant le miroir, voir une masse épaisse, une fossette, un creux du sein, ou le bout du mamelon un peu croûteux, un endroit rouge, s'il y a un écoulement ou un aspect de peau d'orange. Ce n'est pas normal. Mais il faut que ça dure car si c'est juste trois quatre jours, ce n'est pas forcément grave." Mais il ne faut surtout pas attendre d'avoir mal : "Le cancer du sein, c'est sournois, ça fait pas mal."

Un cancer du sein sur six est détecté par les femmes elles-mêmes en inspectant leur corps.