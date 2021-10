Octobre Rose : plus de 5 000 personnes courent à Nancy contre le cancer du sein

Pour aider la recherche contre le cancer du sein et inciter à son dépistage, plus de 5 000 personnes ont participé ce dimanche à la course Octobre Rose à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Une partie des bénéfices a été reversée à la Ligue contre le cancer.

Une marée rose aux abords du stade Raymond Petit de Tomblaine, près de Nancy en Meurthe-et-Moselle, ce dimanche. Plus de 5 000 personnes vêtues d'un t-shirt rose ont couru autour de la Meurthe les 5 km de la course Octobre Rose qui permet de lutter contre le cancer du sein, qui touche plus de 58 000 personnes par an. Organisée par la Ligue contre le cancer et le Nancy athlétisme métropole, la course met l'accent sur le dépistage du cancer du sein et aide à financer des projets de recherche.

T-shirt rose, donc, mais surtout joues rouges et souffle court, les participants partagent une même cause : sensibiliser la population aux risques de cancer du sein. "Plus nous sommes nombreux, plus cette cause grandira" explique Guillaume. Lucie vient tous les ans avec son amie parce que certains de leurs proches ont été touchés par la maladie : "on ne court jamais, sauf pour Octobre Rose. C'était très important pour nous, parce que nous avons des proches qui ont eu le cancer."

Une chute historique du nombre de personnes se faisant dépister pour le cancer du sein

Octobre Rose, un mois d'événements partout en France contre le cancer du sein qui permet d'offrir une visibilité et d'effectuer un travail de prévention. C'est notamment l'occasion pour la Ligue contre le cancer d'insister sur le dépistage qui consiste en une mammographie tous les deux ans pour les femmes de plus de 50 ans et celles ayant des antécédents familiaux, pour les moins de 50 ans une palpation lors d'un examen clinique est conseillée une fois par an.

Ligne d’arrivée de la course Octobre Rose à Nancy © Radio France - Léo Limon

Mais toutes les femmes ne réalisent pas ces examens selon Michel Dauça président du comité de Meurthe-et-Moselle de la Ligue contre le cancer : "on connaît une chute historique du nombre de personnes se faisant dépister pour le cancer du sein. Tout ça est lié à la pandémie, avant, une femme sur deux le faisait. Désormais on est à 42%, ce qui veut que dans les prochaines années, malheureusement, des femmes qui n'auront pas été dépistée à temps auront des cancers métastatiques."

25 000 € récoltés

Quatre projets de recherche sur le cancer du sein sont aidés avec les bénéfices des événements de cette année par le comité meurthe-et-mosellan de la Ligue contre le cancer. Deux de ces projets sont consacrés au cancer du sein triple négatif, un sous-type de cancer qui représente 15% des cas soit 9000 malades par an et pour lequel les traitements sont rares. Au total 25 000 € ont été récoltés ce dimanche par la Ligue contre le cancer.