Octobre Rose : plusieurs centaines de personnes ont pris leur vélo pour l'opération Rose and Roll

Enfourcher son vélo pour la bonne cause : ce dimanche, plus de 300 personnes ont participé à l'opération Rose dans Roll, qui collecte des fonds pour soutenir les femmes atteintes de cancer du sein. L'opération a déjà rapporté 10 000 euros lors de ses deux premières éditions.

En famille, entre copines ou entre collègues : ils étaient nombreux devant le centre Pompidou de Metz à prendre le départ de l'opération Rose and Roll. Encadré par les associations de cyclistes du département, ils ont pédalé durant 15 km dans les rues de Metz, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Du rose partout

Pour sa troisième édition, l'opération qui s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose a rassemblé plus de 300 personnes, selon la présidente de l'association, Marie-Hélène Commazzetto, ravie et émue en voyant les départs des cyclistes. "C'est magnifique de voir ces maillots roses partout. Ca fait du bien, on sent que les gens ont besoin de se mobiliser pour cette cause."

Trois départs ont été donnés dans la matinée © Radio France - Jules Hauss

A tel point que Jacques a décidé d'enfourcher son vélo... quarante après sa dernière expérience sur deux roues. "J'ai fait quelques tests avant, mais ça va ça ne s'oublie pas. Je n'ai pas eu besoin de remettre les petites roues".

On découvre des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre

D'autres sont venus en en meute. Une association de parents d'élève baptisée "Les Gallinacées" a par exemple rassemblé... 35 adeptes, parfois munis de triporteurs pour y loger les enfants. "On s'était déjà rassemblé pour une marche contre les violences faites aux femmes et on ne voulait pas s'arrêter là", témoigne Julie, la "cheffe du poulailler".

Beaucoup étaient déjà venus lors de précédentes éditions, séduits par la cause, et le parcours. Comme Anne-Marie : "On découvre des coins de Metz qu'on ne connaissait pas et le cadre est très convivial. Et puis c'est Octobre Rose, alors c'est important d'être là."

L'argent levé ira à la fondation des hôpitaux privés de Metz, où une unité de cancérologie adapté à l'accompagnement des personnes malades a été créée. L'opération a déjà rapporté 10 000 euros lors de ses deux premières éditions.