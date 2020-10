Octobre rose : touchée par le cancer du sein, une poitevine témoigne

Chaque année, plus de 54.000 personnes sont touchées par le cancer du sein. Mais grâce à l'avancée médicale et à la prévention, les trois quarts en guérissent, selon la Ligue contre le cancer. Pour améliorer encore la prise en charge et la recherche médicale, chaque année depuis 27 ans, l'association Ruban rose organise "Octobre Rose", un mois de campagne de lutte contre cette maladie. A cette occasion, Marie-France Hubert, une poitevine de 67 ans, a voulu témoigner : elle a été touchée par le cancer du sein en 2019.

"Je me suis dit : je suis vivante, j'ai envie de le rester"

En 2019, à l'occasion d'une visite médicale, c'est la médecin traitante de Marie-France qui sent une anomalie sur son sein, et l'incite à passer une mammographie. C'est là que l'annonce tombe : "on m'a diagnostiqué un cancer du sein bien avancé, avec deux nodules. Un de 5 centimètres, et un autre d'un centimètre". En novembre, elle subit une ablation du sein et la chaîne ganglionnaire du bras droit. Puis elle commence une chimiothérapie, interrompue au bout de trois séances sur six. "J'étais tellement mal que j'étais affreusement déprimée, et j'attrapais tout ce qu'on pouvait attraper. Alors j'ai dit stop. A cause de la chimio, on ne pouvait pas me soigner de ce que j'attrapais à côté." Son médecin accepte, elle commence alors une radiothérapie, qu'elle a terminé en mai 2020. Depuis, elle est sous hormonothérapie, qui devrait continuer pendant sept ans.

Pendant tout sont traitement, Marie-France n'a pas baissé les bras. "Je me suis dit : je suis vivante, j'ai envie de le rester. Alors je me suis battue". Pour ça, elle a surtout tenue à rester active, et continue depuis : gym avec la Ligue contre le cancer deux fois par semaine, ateliers d'écriture, sortie avec les amis. "C'est très important d'être entourée dans ces moment-là" précise-t-elle.

Prévention et optimisme

Surtout, Marie-France a tenu à témoigner pour parler de la prévention. Avant l'alerte de sa médecin, elle n'avait jamais fait de mammographie. Désormais, elle milite auprès des femmes pour qu'elles se fassent contrôler.

Marie-France Hubert, touchée par le cancer du sein en 2019, milite pour inciter les femmes à se faire dépister. Copier

Elle tient aussi à rassurer les femmes qui seraient atteinte de la maladie : "Faites-vous accompagner, par vos amis, les médecins, les associations. Moi j'avais un cancer avancé, je vais déjà mieux et j'espère bien m'en sortir".