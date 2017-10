Octobre rose, un mois de mobilisation contre le cancer du sein

Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes en France, avec plus de 11.000 décès par an en France. Mais plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Octobre rose, c'est donc l'occasion de mobiliser et de sensibiliser contre le cancer du sein.

Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes en France. 1 sur 8 risque de le développer, d'où l'importance d'informer, notamment sur le dépistage précoce... C'est l'objet d'Octobre rose, 1 mois de mobilisation contre le cancer du sein.

A cette occasion, l'Agence régionale de la santé Centre-Val de Loire se mobilise pour soutenir et accompagner l’événement. "Détecté à un stade précoce, la survie relative à 5 ans est supérieure à 90%. Il est donc impératif de pouvoir dépister tôt ce cancer afin de le traiter efficacement", explique l'ARS Centre-Val de Loire.

Les associations et organisations de santé rappellent donc que le dépistage est recommandé tous les 2 ans et qu'à partir de 50 ans, le risque de développer un cancer du sein augmente fortement. En effet, presque 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.

Octobre rose, c'est aussi l'occasion d'informer sur les accompagnements dont peuvent bénéficier les malades. Au comité loirétain de la Ligue contre le Cancer par exemple, des cours de sophrologie ou de maquillage sont proposés. "Une aide précieuse", pour Antoinette. Il y a 6 mois, elle apprend qu'elle a un cancer du sein, suite au dépistage obligatoire de son cinquantième anniversaire.

On apprend la nouvelle et on est déstabilisés. On ne sait pas quoi faire ni comment. J'ai découvert la Ligue et je viens faire des activités qui me font du bien" - Antoinette