Octobre Rose : un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein

Le coup d'envoi d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, sera donné ce mardi soir avec un concert gratuit au pied de la tour Eiffel, illuminée en rose. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose.

Un concert gratuit et une tour Eiffel en rose pour le coup d'envoi

Le coup d'envoi d'Octobre Rose sera donné ce mardi soir avec une tour Eiffel, illuminée en rose. La maire de Paris Anne Hidalgo lancera à 20h20 le compte à rebours de l'illumination. Le changement de couleur de la "vieille dame" accompagne tous les ans depuis 2015 cette campagne d'information et de collecte de fonds pour le cancer du sein, le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.

Nouveauté 2019, un concert gratuit suivra au Trocadéro avec Catherine Ringer, l'ex-moitié des Rita Mitsouko, dont le tube "Marcia Baïla", en 1984, rendait hommage à la danseuse et chorégraphe Marcia Moretto, emportée par un cancer du sein.

Catherine Ringer partagera la scène avec la chanteuse pop rock Dido, en tournée avec son cinquième album près de vingt ans après le succès mondial de son premier disque, "No Angel".

De nombreuses initiatives caritatives partout en France

Durant le mois d'octobre, des courses Odyssea sont organisées dans plusieurs villes de France.

La Fédération française d'aviron organise, elle, le 5 octobre des défis sur rameur par équipes de deux, pour récolter des fonds au profit de l'association Rose Up. Plusieurs établissements hospitaliers spécialisés prévoient aussi de sensibiliser aux nouveautés du dépistage et de la prise en charge du cancer du sein.

Le 15 octobre, des patientes suivies au Pôle Santé République de Clermont-Ferrand défileront en arborant des masques de carnaval réalisés pendant des séances d'art-thérapie. De son côté, l'Institut Curie affichera sur son site internet un "mur de l'espoir", constitué de messages, photos et dessins de soutien aux jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein, récoltés depuis juin.

Chaque année, 58.000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en France et la maladie cause 12.000 décès.