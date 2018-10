C'est le coup d'envoi de la 25e édition d’Octobre Rose ce lundi. Un mois pour parler sans tabou du cancer du sein, le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.

En France, avec 11.600 décès chaque année, le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme et celui qui entraîne la plus grande mortalité. Pour faire baisser ce chiffre, il faut un dépistage plus précoce. C'est le message principal de la campagne Octobre Rose : dialoguer, informer et mobiliser.

Détectés à temps, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. La campagne de sensibilisation Octobre Rose veut aussi porter ce message d'espoir. La mortalité diminue ces dernières années. Lorsqu’il est pris à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 99 % des cas. Mais si on attend, ce chiffre s'effondre, pour tomber à 26% de guérison. 54 000 nouveaux cas sont détectés chaque année alors pas question de relâcher ses efforts.

Il est urgent de poursuivre la recherche

Octobre Rose, c'est aussi l'occasion de faire des dons, d'aider la recherche. Les progrès sont constants. Chaque jour, des chercheurs s'impliquent et se mobilisent dans la lutte contre le cancer du sein. Ces progrès concernent la mammographie et également les tests génétiques de dépistage.