Octobre rose : une marche à Bedous, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

Vêtues de t-shirts ou polaires roses, une quarantaine de personnes ont rejoint la maison de santé de Bedous vers 16h30, après une marche de 8 kilomètres. Le rose, évidemment, c'est pour la campagne octobre rose, puisque c'est dans ce cadre qu'était organisé l'évènement. L'objectif c'était de sensibiliser les femmes de la vallée d'Aspe au dépistage. Dans cette zone seules "41% des femmes se font dépister" selon la médecin Caroline Dutoit Cosson, qui coordonne certaines opérations pour le centre de dépistage des Pyrénées Atlantiques. "Cette année on a voulu aider et mettre en lumière des territoires qui sont plus en difficulté par rapport au dépistage".

Une marche rose

"On a fait une marche rose à Bedous, explique Caroline Dutoit Cosson. Après quelques heures passées ensemble, on se connaît un peu mieux et j'ai pu répondre à des questions très intéressantes". Des femmes de toutes les générations étaient présentes, et même des enfants. Certaines, sont conscientes qu'ici, moins de personnes vont se faire dépister et reconnaissent les bénéfices de ce genre d'action. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 49,6% des femmes font régulièrement des mammographies, comme il est recommandé. Avec la crise sanitaire "on a perdu 5 points de pourcentage" soupire Caroline Dutoit Cosson.