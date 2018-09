Bas-Rhin, France

Un dôme au glaçage tout rose. Ce gâteau a été créé spécialement pour octobre rose. La recette revient à Dominique Brua, pâtissier à Weyer (Bas-Rhin) mais son épouse, Corinne Brua, qui est à l'origine de cette initiative. Elle est elle-même en rémission d'un cancer du sein.

Fin 2016, une mammographie indique des micro-calcifications suspectes au sein droit. L'infirmière, proche de la cinquantaine se fait opérer mais en mai 2017, le verdict tombe : "On m'annonce une masse de trois centimètres."

Une nouvelle d'autant plus difficile pour le couple que la maladie les touche déjà de près : "Au moment où on m'a annoncé le cancer, la vendeuse de la boulangerie de mon mari, Cathy, était en fin de vie suite à un cancer du sein... ça a été d'autant plus difficile pour moi que j'ai cru prendre le même chemin qu'elle...." raconte Corinne Brua, émue. A l'enterrement de Cathy, Corinne décide de se battre. En rémission, l'infirmière veut faire un geste à son tour et souffle une idée à son mari, pâtissier : "J'ai dit, pourquoi pas faire un gâteau tout rose pour octobre rose !"

Un pâtissier et son épouse infirmière, en rémission d'un cancer du sein, ont imaginé un gâteau pour octobre rose, à Weyer (Bas-Rhin). © Radio France - Solène de Larquier

Dominique Brua accepte tout de suite mais il voit les choses en grand : "Dans une boutique ça ne sert pas à grand chose, alors j'ai proposé l'idée à la corporation des pâtissiers du Bas-Rhin dont je fais partie" explique-t-il. La corporation le suit immédiatement. Pendant six mois, Dominique Brua travaille à affiner la recette avec deux confrères. Le résultat ? "un croustillant aux amandes, un pain de Gênes à la framboise, un crémeux litchi et une mousse aux framboises enrobée de glaçage rose." détaille le pâtissier en souriant.

Une partie des bénéfices ira à l'association strasbourgeoise Seins et Vie

Avec ce gâteau, Corinne Brua espère sensibiliser le plus de femmes possibles : "beaucoup ont peur de se faire dépister ou d'aller consulter quand elles sentent quelque chose, alors que plus tôt on se fait prendre en charge, mieux on s'en remet." Son mari ajoute : "Beaucoup de femmes travaillent en boulangerie, c'est normal qu'on se mobilise."

Les gâteaux (pour huit personnes) seront en vente tout le mois d'octobre. Une partie des bénéfices ira à l'association Seins et Vie, liée à l'hôpital Strasbourg Hautepierre, qui accompagne les patientes et soutient la recherche contre le cancer du sein.

La corporation des Pâtissiers du Bas-Rhin a publié sur sa page facebook la liste des 17 boutiques participantes du 1er au 31 octobre :