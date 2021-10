Octobre rose : une Perrosienne part pour un tour de Bretagne à vélo

Gwenn Gelbon a perdu sa maman d'un cancer du sein au début de l'année. Cette habitante de Perros-Guirec de 24 ans part ce vendredi matin pour un tour de Bretagne de 1 000km pour sensibiliser au cancer du sein et récolter des fonds pour l'association "'Mon Boudoir Rose".

Gwenn Gelbon va pédaler à travers la Bretagne pour la bonne cause, elle s'est entraînée à Ouessant

Le cancer du sein tue encore 12 000 femmes chaque année en France. Une problématique sanitaire qui touche une femme sur huit au cours de sa vie.

C'est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposé. Le dépistage est très important pour lutter au mieux contre la maladie. C'est une nouvelle fois l’objectif d'Octobre rose, la campagne annuelle de communication et de sensibilisation.

L'aspect médical mais aussi le bien-être

Parmi les nombreuses manifestations et actions prévues, il y a ce défi de Gwenn Gelbon, une habitante de Perros-Guirec dans les Côtes d'Amor. À 24 ans, elle se lance pour un tour de Bretagne à vélo : "J'ai perdu ma maman en janvier des suites d'un cancer du sein donc cette cause me parle beaucoup" confie-t-elle.

Elle va pédaler pour Les Boudoirs roses, une association créée en 2019 par deux bretonnes et qui finance des vêtements de confort pour les femmes malades : "Il y a l'aspect médical qui est assez bien pris en charge mais pas nécessaire de suivi de bien-être, or l'aspect extérieur change énormément pendant la maladie, cela peut affecter les proches également" explique Gwenn Gelbon.

Une cagnotte sera mise en place tout au long des 21 étapes de son périple à vélo. Elles se donnent trois semaines pour le boucler et espère sensibiliser le maximum de personnes.

Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook "Tro Breizh à bibcylette".