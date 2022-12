Odeurs de soufre, symptômes, école à la maison : tout savoir sur la fermeture temporaire d'un collège à Metz

Le mystère reste entier au collège Philippe-de-Vigneulles. L'établissement du quartier Queuleu, à Metz, est temporairement fermé depuis mercredi 30 novembre, et au moins jusqu'à Noël. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration extraordinaire mardi après-midi. En cause : de fortes odeurs d'oeuf pourri, caractéristiques du sulfure d'hydrogène, composé de soufre et d'hydrogène. Les désagréments durent depuis un an et malgré de nombreuses analyses, aucun élément n'a permis de déterminer l'origine précise de ces odeurs.

Des symptômes inquiétants

Tout s'est accéléré dans les derniers jours du mois de novembre. Pour la première fois depuis un an, des symptômes ont été observés chez les élèves et le personnel du collège. Des maux de ventre et de gorge, des yeux fortement irrités... Entre le 21 et le 26 novembre, une quinzaine de personnes ont été conduites à l'infirmerie. Mais depuis lundi, ce sont une quarantaine d'élèves et une vingtaine de personnels qui se sont plaints de ces symptômes.

"L'année dernière, on arrivait bien à déterminer les lieux des mauvaises odeurs", explique Cécile Aubertin, principale du collège Philippe-de-Vigneulles. "C'était toujours à la même heure, après le fonctionnement du lave-vaisselle du réfectoire. On le savait et on s'y attendait. Mais depuis lundi, il n'y a plus aucune logique. Les classes touchées par ces fortes odeurs sont parfois d'un bout à l'autre de l'établissement." Et pourtant, tout ou presque a été réalisé lors des travaux il y a un an : nettoyage des réseaux d'assainissement, vérification de la porosité du réseau avec des fumigènes, changement des siphons... Plus de 200.000 euros ont été investis par le département. Mais dès le mois de mai, les odeurs de soufre sont revenues par vagues plus massives.

Retour au distanciel

Dès ce jeudi, les 484 élèves du collège Philippe-de-Vigneulles recommencent donc à suivre l'école à la maison. "Les élèves vont travailler avec leurs enseignants via l'ENT (environnement numérique de travail) et en visio-conférence", détaille Olivier Cottet, directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) en Moselle. "Désormais, les professeurs et les équipes pédagogiques sont habitués à ce type d'enseignement puisque la pandémie avait nécessité leur mise en oeuvre à de nombreuses reprises. Donc il y a une expertise de nos enseignants en termes de conduite et d'apprentissage à distance."

Par ailleurs, le Dasen annonce également que les familles ne disposant pas d'"outils numériques adaptés aux enseignements" se verront remettre des tablettes numériques. Deux numéros d'aide vont aussi être mis en place : l'un pour répondre aux questions techniques sur la pratique de l'école à la maison, l'autre pour proposer une aide psychologique aux parents et aux enfants qui en ressentent le besoin.

Pas aussi angoissant que le Covid-19

La principale du collège Philippe-de-Vigneulles veut surtout rassurer les familles sur cette nouvelle période de distanciel qui commence. "On n'est pas dans la même surprise qu'au moment du confinement. La situation est plus rassurante pour les enfants", assure Cécile Aubertin. "Certes, nous ne pouvons plus nous rencontrer au collège, mais on va organiser des rencontres ailleurs, notamment avec les élèves les plus fragiles. Des professeurs m'ont déjà sollicitée pour qu'on se retrouve dans d'autres établissements. Des élèves ont même pu partir en voyage scolaire à Stuttgart mercredi, ce qui était impossible pendant le Covid-19."

Investir un collège de secours ?

Après cette période d'école en distanciel, dont la durée n'est pas encore définie par l'académie, les 484 élèves pourraient reprendre des cours en classe, mais dans un autre établissement provisoirement. Le collège Paul-Verlaine, à Magny, a été évoqué par le président du conseil départemental. "Il a la capacité de le faire, avec plus de 900 places disponibles pour à peu près 450 élèves", affirme Patrick Weiten. "Il y aura inévitablement des contraintes de proximité et de promiscuité. Mais la principale de ce collège est mobilisée, elle a déjà fait un état des lieux des locaux disponibles."

Sauf que les parents ne savent pas encore comment ils pourront s'organiser pour laisser leurs enfants dans ce nouveau collège. "Ça pose forcément la question des moyens", rétorque Olivier Mougel, représentant des parents d'élèves du collège Philippe-de-Vigneulles au sein de la FCPE. "Non seulement en termes de transport des élèves mais aussi d'accès à la cantine pour ceux qui étaient externes à Philippe-de-Vigneulles et qui vont devoir accéder à la cantine à Magny parce qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Il y a aussi la question de l'accès des sections sportives aux infrastructures. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponses à tout ça", déplore-t-il.

De nouvelles analyses

À ce jour, aucune analyse n'a permis de déceler la présence de sulfure d'hydrogène (H2S) sur le site. "Les contrôles font que ce gaz n'existe pas, mais les symptômes sont bien là", déplore Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle. "On est dans une démarche totalement méconnue. Parmi les 90 collèges du département, on n'a jamais dû faire face à une telle situation." Des analyses plus poussées vont être menées au collège Philippe-de-Vigneulles, jeudi 1er décembre, pour obtenir des résultats plus précis, attendus à la mi-décembre. "On va sûrement élargir à la périphérie du collège. Pour l'instant, on est partis du principe que ce problème résidait dans le collège. Mais on va chercher un peu autour", assure Patrick Weiten.

Le collège Philippe-de-Vigneulles devrait d'ailleurs être démoli puis reconstruit dans les prochaines années. L'établissement datant des années 70 fait partie d'un projet de réhabilitation du département, avec dix autres collèges mosellans.