Odysséa revient à Dijon

Reconnaissables au maillot rose flanqué du logo Odysséa, les bénévoles de l'AC Talant se sont réunis cette semaine dans le parc de la Colombière à Dijon pour reconnaitre le parcours de l'édition 2021. Au programme, une course de 5 kilomètres, une autre de 10 km et une course de 1 km pour les enfants ainsi qu'une marche.

Pas de chronos, pas de classements, l'objectif de cette épreuve familiale c'est de courir et marcher pour la bonne cause.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2020 en raison de la crise sanitaire, la course avait du être annulée. Cette année, les organisateurs espèrent attirer près de 5000 coureurs et marcheurs. Le pass sanitaire sera exigé pour les plus de 12 ans.

Rappelons que les frais d'inscription de cette course sont reversés aux associations qui luttent contre le cancer du sein. A Dijon, la recette sera versée au centre Georges François Leclerc.