Oeufs contaminés au fipronil : pas de traces dans les pâtes de la société Valfleuri à Wittenheim

Pas de traces de fipronil dans les pâtes de la société Valfleuri installée à Wittenheim.Ce sont les conclusions des analyses effectués dans les laboratoires spécialisés. Lundi soir, Le ministère de l'agriculture avait révélé que 44 tonnes d'ovoproduits étaient arrivés des Pays-Bas à Wittenheim.

Pas de traces de fipronil dans les pâtes de la société alsacienne Valfleuri, installée à Wittenheim, dans le Haut-Rhin. Ce sont les conclusions des analyses effectués dans les laboratoires spécialisés. L'entreprise se veut rassurante. Lundi soir, sur son site internet, le ministère de l'agriculture avait révélé que 44 tonnes d'ovoproduits contaminés en provenance des Pays-Bas , c'est à dire des morceaux d’œufs, du blanc ou du étaient arrivés des Pays-Bas à Wittenheim. L'entreprise s'en sert pour fabriquer ses pâtes commercialises sous les marques distributeur, des marques propres aux supermarchés.

Sur ces 44 tonnes, nous avons analysé toutes les pâtes, il n'y a aucune trace de fipronil. Dès le début de l'alerte européenne, nous avons fait analyser l'ensemble des lots produits depuis le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui . Toutes les analyses prouvent que les pâtes sont conformes," Mathieu Kuentz, le président directeur général de Valfleuri

Les analyses se sont finalement révélées négatives, aucune pâte n'est contaminée. Il n'y a pas de paquets retirés du commerce. L'entreprise précise également que les pâtes d'Alsace ne sont pas concernées parce qu'elles sont produites avec des œufs de poules élevées en plein air en France.

Mahtieu Kuentz, le directeur général de Valfleuri © Radio France - Guillaume Chhum

Valfleuri, est le premier producteur de pâtes d'Alsace. L'entreprise emploie une centaine de salarié et produit 15.000 tonnes de pâtes par an, dont 30% de pâtes d'Alsace, 30% pour les marques distributeurs et 40% pour l'export.