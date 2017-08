Oeufs contaminés : les petits producteurs auvergnats ne sont pas inquiets

La crise des oeufs contaminés au fipronil, un insecticide, ne semble pas inquiéter les petits producteurs auvergnats. Les clients sont restés fidèles, mais ils posent des questions. Installée en bio à Vitrac, dans le Puy de Dôme, Léa Fargeas élèvent 540 poules pondeuses. Sans aucun traitement.

Avant d'entrer dans le bâtiment, il y a une petite formailté. "Je vous donne juste des sur-chaussures pour des questions sanitaires, on n'est jamais trop prudent" lance Léa Fargeas. Installée depuis deux ans à Vitrac, près de Manzat, la jeune femme s'est lancée dans la production d'oeufs bio. "Ça marche plutôt bien, on avait pas besoin de cette crise pour que les clients se tournent vers nous, c'était déjà la cas".

Les poules évoluent en plein air © Radio France - Jean-Pierre Morel

Dans le poulailler, les 540 poules évoluent en toute liberté. "Elles peuvent entrer et sortir comme elle veulent" précise la jeune femme. Élevées en plein air, les pondeuses ne reçoivent aucun traitement. L'alimentation est à base de céréales, et le seul complément, ce sont des oligoéléments sous forme d'extraits de plantes.

Les clients posent plus de questions

On trouve "les oeufs de Léa" sur les marchés, et les tables des meilleurs restaurants étoilés de la région. "Chez le chefs, le bouche à oreille marche très vite, on ne peut que s'en féliciter".

Léa Fargeas s'est installée en bio il y a deux ans © Radio France - Jean-Pierre Morel

Léa Fargeas produit près de 500 oeufs par jour. Une petite production, mais qui intéressait les industriels. "Des groupements comme Clos Mailly ou les oeufs Matines voulaient travailler avec nous, mais ce n'est clairement pas note démarche".

l'intérieur du poulailler © Radio France - Jean-Pierre Morel

Fort de son succès, Léa Fargeas va lancer prochainement la construction d'un deuxième bâtiment.