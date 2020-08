OFFICIEL - Le port du masque obligatoire dans toute la ville de Toulouse

La préfecture de Haute-Garonne, la mairie de Toulouse, et l'ARS, viennent de taper du poing sur la table pour enrayer le rebond de l'épidémie de cornavirus en Haute-Garonne et en particulier sur Toulouse. Le port du masque sera désormais obligatoire, dès vendredi, dans toute la ville de Toulouse, entre 7h et 3h du matin. La durée de cette obligatoire est d'abord fixée à un mois, pour toutes les personnes de plus de 11 ans qui se déplacent à l'air libre, donc les cyclistes, piétons, motos et covoitureurs.

Pour les autorités, les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées à Toulouse et dans son agglomération. Le taxu d'incidence a triplé en trois semaines à l'échelle de la Haute-Garonne, passant de 11 à 35 cas positifs pour 100 000 habitants. Il est même à 64,2 pour la deuxième semaine d'août rien qu'à Toulouse.

A ce jour selon Pierre Ricordeau le directeur régional de l'ARS, 14 clusters ont été identifiés en Haute-Garonne.