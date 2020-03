OFFICIEL - L'agent de la mairie d'Orléans a bien contracté le coronavirus, l'école Poincaré reste fermée

L'agence régionale de santé annonce, dans un communiqué, qu'une femme habitant le Loiret est bien atteinte du coronavirus. Elle est en cours d’hospitalisation dans le service d’infectiologie du CHR d’Orléans. Son état clinique ne présente pas de signe de gravité, indique l'ARS. Il s'agit du premier cas de Covid 19 avéré dans le Loiret.

Une femme qui a participé au rassemblement évangélique à Mulhouse

Cette femme est une agent de la mairie d'Orléans, âgée d'une quarantaine d'années, travaillant à l'école Henri Poincaré, à la Bolière, à Orléans la Source. Conséquence : l'école, qui avait été fermée ce jeudi par mesure de précaution ne rouvrira que lundi 9 mars. Cette femme a assisté à un rassemblement évangélique à Mulhouse, en février, où plusieurs cas de coronavirus ont été repérés parmi les participants.

Ecole fermée le temps de désinfecter les locaux

La Mairie d’Orléans a décidé de "procéder à un nettoyage des locaux, qui sera effectué dans les locaux du groupe scolaire afin de permettre sa réouverture dès lundi 9 mars" (à 7h30 pour l'accueil périscolaire et à 8h30 pour la reprise des cours). Mais l'ARS indique que les élèves qui présenteraient des signes ou des symptômes du coronavirus ne pourront pas venir à l'école Poincaré lundi et devront rester chez eux.

Avec qui cette femme a-t-elle été en contact récemment ?

Des investigations complémentaires sont menées par la Cellule régionale de Santé publique France (SPF) et l’ARS Centre-Val de Loir, indique l'ARS. "L’ARS Centre-Val de Loire et SPF investiguent actuellement sur l’entourage familial et professionnel de cette personne. Cela inclut l’ensemble des enfants et professionnels de l’école avec qui elle a pu être en contact. L’ensemble de ces personnes sera rapidement contacté afin d’évaluer leur situation de santé."

Rappelons que, selon nos informations, cette femme est une ATSEM, c'est-à-dire une assistante territoriale des écoles maternelles, et que le groupe scolaire Poincaré compte onze classes et 263 élèves de maternelle et élementaire.

Un parent d'élève "surpris" que l'école rouvre lundi

"Nous sommes un peu surpris de voir que l'école rouvre dès lundi", indique Guillaume, qui dit avoir appris l'information sur France Bleu Orléans vendredi à 18h15. Ce papa d'une fille de quatre ans en moyenne section et d'un garçon de six ans, scolarisés à Poincaré à Orléans, ajoute : "l'ATSEM a pu entrer en contact des enfants, et on sait que la période d'incubation est plus longue, il aurait donc peut-être fallu laisser l'école fermée pendant quatorze jours, comme ça s'est fait ailleurs".