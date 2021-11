Cinquième vague dans l'Oise : déjà une forte hausse des cas de Covid

Dans le département de l'Oise, qui fut le premier à affronter l'épidémie de coronavirus, cette cinquième vague démarre fort. En une semaine, le nombre de cas positifs au Covid a doublé! Il s'établit à 123 personnes infectées pour 100 000 habitants. Une situation qui s'explique par la position de l'Oise, proche de la région parisienne et département de fort passage, mais aussi par sa vaccination encore à la traîne par rapport au reste de la région Hauts-de-France et par rapport aux chiffres nationaux.

Hausse du nombre de cas positifs et des hospitalisations

Si l'on observe la courbe du taux d'incidence, on constate la forte hausse des cas de Covid en une semaine.

Certes il y a moins de patients en réanimation et en soins intensifs (quinze patients sont en "soins critiques"), mais 174 personnes sont hospitalisées, soit une quarantaine de plus que la semaine dernière.

L'Oise a aussi enregistré sept décès supplémentaires en une semaine.

La situation du département, entre la région parisienne et la Picardie, explique en partie ces chiffres à la hausse.

L'Oise, carrefour de passage trop peu vacciné

Beaucoup de Franciliens passent par les autoroutes A1, A16 et beaucoup d'Isariens viennent travailler à Roissy ou encore à Paris. Les communautés de communes les plus touchées sont donc logiquement le Liancourtois, le Pays Noyonnais, les Deux Vallées et le Beauvaisis.

Mais l'Oise souffre aussi d'un faible taux de vaccination. En tout, 82% de la population a reçu au moins une première dose de vaccin (huit personnes sur dix), contre 91% dans la Somme et 89% au niveau national soit neuf personnes sur dix, chez les douze ans et plus. Et 89,3% ont reçu deux doses, soit 556 139 Isariens.

Quant à la troisième dose, la vaccination commence tranquillement : 58 127 personnes ont reçu une troisième dose, soit 8,3% de la population éligible (12 ans et plus).

La préfète de l'Oise va donc intensifier les contrôles sanitaires. Depuis juillet dernier, un établissement a été fermé et sept autres ont été mis en demeure de respecter les gestes barrière.

Nouvelles règles pour le pass sanitaire le 15 décembre

A compter du 15 décembre, les règles du pass sanitaire évoluent pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes vaccinées avec du Janssen. À partir de cette date, elles devront avoir fait leur rappel, dès qu'elles y sont éligibles, soit six mois après leur dernière injection pour les seniors et un mois pour ceux vaccinés avec des doses de Janssen. Un délai de quatre semaines maximum leur sera accordé. Au-delà, le QR code de leur pass sanitaire sera désactivé automatiquement.