Olivier Epaulard : "Si on gagne au loto le lendemain d'un vaccin, on ne dit pas que c'est du fait du vaccin"

Olivier Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble Alpes et invité de France Bleu Isère ce mardi matin, explique la suspension de la vaccination avec l'AstraZeneca et veut rassurer sur la sûreté et l'efficacité de ce vaccin.

La France suspend donc à son tour les injections du vaccin AstraZeneca dans la foulée de la décision de l'Allemagne. Alors qu'on recense en Europe, si j'ai bien compris, 30 cas de caillots sanguins après ces injections sans qu'on ait établi un lien direct. 30 cas sur plusieurs millions d'injections, est-ce que vous comprenez la décision du président Emmanuel Macron ?

En tout cas, sur des critères seulement médicaux, ou seulement scientifiques, on pense que le vaccin n'est pas impliqué. Quand on vaccine un grand nombre de personnes, il y a des événements qui surviennent de façon rare chez des personnes dans les jours qui suivent et qui ne sont pas forcément liés. Comme on dit souvent, si on gagne au loto le lendemain d'un vaccin, on dira pas que c'est du fait du vaccin. Ce sont des événements qui se produisent d'une manière qui n'est pas inquiétante. L'agence du médicament a déjà regardé à plusieurs reprises ces événements, ils ne font pas penser qu'ils surviennent à cause du vaccin. Donc sur le plan médical, on est très rassuré.

Après, il y a aussi une décision politique pour montrer qu'on prend en compte les inquiétudes de plusieurs pays. On suspend simplement la campagne de vaccination en attendant de nouveaux retours. Parce que l'agence européenne s'est déjà prononcée favorablement hier lundi.

Mais on sait que la confiance en la vaccination c'est quelque chose de fragile dans notre pays. Si on suspend deux ou trois jours dans notre pays, est-ce que ça peut avoir des dégâts sur l'adhésion des Français sur le vaccin ?

La réflexion qui se fait sur le plan politique, c'est que des personnes pouvaient être inquiètes par rapport à ces bruits de retrait de vaccins, ces décisions de suspension du vaccin dans d'autres pays. Et que, peut-être pour améliorer cette confiance justement, le gouvernement a pensé qu'en suspendant la vaccination de façon très brève, le temps d'avoir encore plus d'informations, ça montre à la population que, s'il y a un doute, on suspend, quitte à reprendre tout de suite après.

Même si ça met dans l'embarras les médecins généralistes qui vont devoir gérer le stress de leurs patients aujourd'hui ?

Oui, ça met dans l'embarras toutes les personnes qui vaccinent, les médecins, les pharmaciens, tous ceux qui travaillent dans des centres de vaccination. Parce qu'il y avait des rendez-vous prévus aujourd'hui et que ces rendez-vous vont être décalés du fait de cette suspension.

Est-ce que vous pensez que ça peut reprendre vite, malgré tout ? Où est-ce que ça va être une cassure dans cette campagne de vaccination dont on sait que c'est la seule clé possible pour un retour à la vie normale ?

Étant donné que les éléments dont on dispose actuellement ne montrent pas de lien entre les vaccins et les caillots ou thromboses ou d'autres événements. Etant donné que ces éléments ne sont pas inquiétants, sont très rassurants, je pense que oui, la suspension va s'arrêter. Et qu'on va reprendre rapidement d'ici demain ou après-demain la campagne de vaccination. Après avoir montré aux gens que, comme il y avait une inquiétude, on a attendu d'avoir plus d'informations pendant quelques jours, et ensuite on reprend tout de suite. Et je pense que c'est ça le message que veut faire passer le gouvernement, qu'on fait très attention.

Vous, en tant que médecin infectiologue, vous continuez de dire à tout le monde qu'il faut faire confiance aux vaccins, à tous les vaccins ? Le Pfizer, le Moderna, le Johnson and Johnson quand il arrivera en France ?

Moi, comme d'autres collègues impliqués dans la vaccination, je tiens compte des données dont on dispose et qui montrent que les vaccins sont très efficaces et très sûrs. Et donc moi, je recommande sans aucune arrière-pensée que dans les mois qui viennent, tous les adultes en France puissent se faire vacciner, en commençant comme on le fait en ce moment par les personnes les plus âgées, le plus fragiles. Et c'est ainsi que l'on pourra sortir dans les mois qui viennent de cette situation.

Une dernière question, on lit dans le Dauphiné Libéré ce matin qu'une résidente d'EHPAD à Heyrieux dans le Nord Isère a été testée positive alors qu'elle avait reçu deux doses de vaccin Pfizer. Est-ce que ça veut dire que le Pfizer n'est pas aussi efficace qu'on le dit et qu'il faut relativiser ?

Ni l'un, ni l'autre. Les vaccins ont été mis au point pour éviter les infections graves et les morts. Et ils ont montré qu'ils marchaient extraordinairement bien. Je rappelle par exemple que le vaccin AstraZeneka a empêché 19 hospitalisations sur 20 sur une étude menée sur plusieurs millions de personnes vaccinées en Ecosse, y compris avec le variant anglais.

Il peut y avoir de temps en temps chez les gens vaccinés un peu de virus dans le nez qui réplique. Ce n'est pas une maladie, c'est une détection de virus. Cette personne en particulier a été détectée alors qu'elle n'avait aucun signe. Ce qui montre que les vaccins protègent extrêmement bien contre les infections graves. Ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de réplication de virus dans le nez, mais ça n'enlève rien à l'efficacité de la vaccination.