Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry : "Cette vague aurait été pire sans la vaccination"

Matinale spéciale ce mercredi matin sur France Bleu Pays de Savoie. Alors que les taux d'incidence explosent en Savoie (415 pour 100.000 habitants) et en Haute-Savoie (410 pour 100.000), Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry, était notre invité. Il a répondu en direct aux questions des auditeurs pendant une demi-heure.

"Pourquoi cette 5e vague ?"

"Pour deux raisons principales. Déjà parce qu'on a un variant, le Delta, qui est extrêmement transmissible. Pour situer, l'ancien variant (ndlr : le britannique), c'était une personne qui en contaminait deux. Aujourd'hui, une personne en contamine six si l'on ne fait rien", explique l'infectiologue chambérien. "C'est beaucoup plus transmissible, d'autant plus qu'on arrive dans la saison hivernale. Il y a un an on était, à Chambéry et à Annecy, avec un taux d'incidence de 1200 et une situation catastrophique avec des hôpitaux saturés. On est à 400 aujourd'hui ce qui est quand même mieux", dit Olivier Rogeaux.

Le variant Omicron

"Ce nouveau variant nous inquiète car il parait très transmissible. En Afrique du Sud, le nombre de cas remonte très vite et il a pris la place du variant Delta. Est-ce qu'il est plus grave que le variant Delta ? On en sait rien. Et puis, est-ce qu'on sera protégé par le vaccin ? Grande interrogation d'où l'intérêt d'éviter sa transmission", détaille Olivier Rogeaux.

"Il y a beaucoup de mutations, on est un peu inquiet. 30 mutations, ça peut exposer à un échappement de l'efficacité du vaccin mais quoi qu'il arrive, plus j'ai été en contact avec une maladie qui s'appelle le coronavirus, plus j'ai d'anticorps et donc plus j'ai de chance d'être un peu mieux protégé par le vaccin. J'espère qu'il le sera au moins partiellement", termine Olivier Rogeaux.

