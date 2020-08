"Le masque est utile en ville dans des rues bondées" Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry

France Bleu Pays de Savoie : Le masque obligatoire est désormais dans certaines rues de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Est-ce indispensable ?

Olivier Rogeaux, le chef du centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry : J'ai été consulté sur ce dossier et ma position est très claire. En milieu extérieur, le risque est moindre, grâce au vent par exemple. Dans des rues bondées, on se rapproche d'un milieu confiné. Dans les marchés ou les zones touristiques, là où il y a des concentrations de personnes, où la distance n'est plus respectée, le masque est utile. Si je me promène tout seul dans une rue de Chambéry, ce n'est pas la même chose.

"On ne doit pas porter un masque seulement pour ne pas avoir une amende. C'est de la responsabilité de chacun." - Olivier Rogeaux, infectiologue

Le masque, mais pas n'importe lequel ?

Il y a masque et masque. Les masques chirurgicaux sont l'idéal mais on rappelle qu'ils ont une durée de vie de quatre heures et une efficacité moindre en milieu humide. Les masques grands publics, moins efficaces, restent intéressants, à condition de les porter tout le temps et de les laver. Il est de la responsabilité de chacun de ne pas utiliser des masques qui traînent pendant quinze jours et qui donc ne servent plus à rien. Quand je croise quelqu'un dans la rue, il m'est impossible de savoir si son masque est ou non valable. C'est du "vivre ensemble". On doit se faire confiance. Et surtout pas porter un masque uniquement pour éviter l'amende.

Les masques de plus en plus obligatoires © Radio France - Richard Vivion

Le masque fait son grand retour...

C'est positif mais certaines modes me navrent un peu. Porter son masque au poignet ou l'accrocher au rétroviseur de sa voiture, ça ne sert à rien. On porte le masque ou on ne le porte pas. Quand je suis seul, je l'enlève. Immédiatement, je me lave les mains. Pour ne pas véhiculer les particules de la Covid-19 que j'ai peut-être récupérées en enlevant le masque avec mes mains.

Reprise ? Seconde vague ?

Il y a débat dans la société. Certains pensent qu'on dramatise, au vue des statistiques.

On ne peut pas comprendre la situation si on s'en tient aux hospitalisations ou aux places en réanimation. Depuis un mois, on teste plus, avec les mêmes méthodes. Le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter, semaine après semaine. Autre facteur inquiétant : le R 0, c'est-à-dire le taux de reproduction de la maladie. À la sortie du confinement, on était à 0,6. Aujourd'hui entre 1,3 et 1,4. Dix personnes contaminées en contaminent quatorze.

La transmission progresse !

De manière inquiétante avec des personnes qui n'ont pas de symptômes dans la tranche d'âge 15 - 40 ans. Ils ne vont pas aller dans les hôpitaux, mais ils constituent un réservoir de contamination et une dangerosité pour les plus fragiles. Et quand la contamination part en flèche, on sait ce que ça donne, on l'a vu dans les urgences au printemps dernier.

Les asymptomatiques vous inquiètent ?

Il faut insister. Il ne faut pas se dire qu'on va mettre un masque uniquement si on sent qu'on a des symptômes ou si on est avec des personnes qui présentent des signes. Cela, c'est zéro protection !

Chez certains, il y a un mélange de rébellion, de remise en cause voire de complotisme...

Qui peut douter de la dangerosité d'un virus qui a fait 800.000 morts dans le monde entier en aussi peu de temps ? J'ai vu passer pas mal d'absurdité mensongère sur internet. Par exemple, que les masques seraient dangereux pour la santé... On en utilise depuis toujours dans les hôpitaux ! Il faut être sérieux et apprendre à vivre avec. Cela va durer des mois. Le vaccin n'est pas pour demain. Il faudra du temps.