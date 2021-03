Cannabis thérapeutique : "un jour important pour l'histoire de la médecine en France", Olivier Véran

Pris dans le tourbillon sanitaire et médiatique de l'épidémie de Covid-19 depuis un an, il arrive parfois à Olivier Véran de parler d'autre chose que du coronavirus. Le cannabis médical était au programme du déplacement du Ministre de la Santé et des Solidarités ce vendredi au CHU Estaing de Clermont-Ferrand.

Ce n'était pas vraiment la préoccupation de plusieurs dizaines d'agents hospitaliers qui attendaient leur ministre à l'entrée de l'hôpital clermontois à l'appel des syndicats CGT et Force Ouvrière.

Un jour important pour l'histoire de la médecine en France

Après avoir pris soin d'éviter ce comité d'accueil en colère, Olivier Véran a assisté à la toute première prescription marquant le lancement de l’expérimentation de l’utilisation du cannabis thérapeutique pour des patients souffrant de douleurs chroniques non soulagées par d’autres traitements. "C'est un jour important pour l'histoire de la médecine en France puisque notre pays, à compter d'aujourd'hui, commence à reconnaître dans le cadre d'un protocole thérapeutique le cannabis comme étant un membre à part entière de la pharmacopée française", a souligné le ministre de la Santé lors d'un point presse.

Cannabis thérapeutique : le reportage d'Olivier Vidal au CHU Estaing de Clermont-Ferrand Copier

"Vous êtes le premier patient français à bénéficier d'un traitement à base de cannabis", a déclaré le ministre à ce patient clermontois, qui a expliqué "souffrir depuis 7 ans" en raison des lourds traitements liés à sa maladie. Olivier Véran l'a accompagné dans le cabinet de consultation du professeur Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale au CHU et président du comité scientifique temporaire sur le cannabis à usage médical. "Il s'agit d'abord d'évaluer le dispositif d'accès à ce médicament. On espère qu'avec cette nouvelle thérapeutique, nous pourrons apporter à ces patients une amélioration de leur qualité de vie". Le ministre s'est rendu ensuite rendu avec lui à la pharmacie de l'hôpital qui lui a administré le traitement.

Le Ministre Olivier Véran en consultation au CHU de Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

200 centres de références dans 170 hôpitaux français sont impliqués. Prévue pour une durée de deux ans, cette première expérimentation va inclure quelques 3.000 patients, dont une soixantaine en Auvergne. A Clermont-Ferrand, des médecins coordinateurs du Centre Jean-Perrin (lutte contre le cancer) et du CHU sont dans le dispositif. Les prescriptions se feront selon des indications médicales bien précises : la douleur neuropathique, la spasticité douloureuse, l’épilepsie pharmaco-résistante, certaines situations palliatives et les soins de support en oncologie.