Olivier Véran en visite à Gaillac et Graulhet pour afficher l’investissement dans les petits hôpitaux

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est engagé ce mardi, lors d'un déplacement à Gaillac et Graulhet (Tarn) dans le cadre du Ségur de la santé, à développer les petites et moyennes structures hospitalières afin d'y attirer davantage le personnel médical.

Une visite express d’Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans le Tarn ce mardi matin. Il a visité deux très petits hôpitaux : Graulhet et Gaillac. Des structures qui accueillent majoritairement des personnes âgées au sein d’EHPAD ou de services de soins de suite. Deux petits établissements (160 salariés à Graulhet,400 à Gaillac environ) qui vont toucher une enveloppe liée au Ségur de la santé.

3.000 projets, surtout dans les petits hôpitaux

"À l'échelle du pays, quelque 3.000 projets concernant des EHPAD et des hôpitaux ont été retenus par le Ségur", a confirmé Olivier Véran à la presse au cours d'une visite à l'hôpital de Gaillac. "On a ciblé en très large majorité les hôpitaux ruraux, semi-ruraux, péri-urbains, de petite ou moyenne taille", a-t-il indiqué, rappelant que l'enveloppe de 19 milliards d'euros du plan permettra notamment de "désendetter les hôpitaux" et d'investir, afin qu'ils puissent "rester attractifs, se développer et se moderniser".

Dans le Tarn, 16 millions iront notamment à Albi pour renouveler les équipements biomédicaux, un million d'euros pour aménager les espaces de consultations et de soins ambulatoires à l'hôpital de Gaillac et 2,6 millions à Graulhet pour réimplanter l'imagerie médicale et faire davantage de consultations dans un bâtiment délaissé. Un encouragement pour le personnel, notamment à Graulhet où les salariés avouent n'avoir jamais vu passer de ministre.

Et alors que tous les soignants pointent le manque de personnel comme inquiétude première, le ministre répond que c’est aussi comme cela qu’on va résoudre le problème : "Quand on travaille dans des locaux vétustes, on n'a pas envie de rester. Quand on travaille dans des locaux flambants neufs, quand on se dit que l'établissement est amené à durer, que le service public est là pour la population, cela change totalement la donne."

Une trentaine de manifestants à Graulhet et une cinquantaine à Gaillac. © Radio France - SM

Comité d’accueil

Pendant les deux heures de visites très encadrées et au pas de charge, un comité d’accueil composé d’anti-pass, antivax, de gilets jaunes et de défenseurs de l’hôpital public a donné de la voix. Ils étaient environ une cinquantaine à Gaillac et une trentaine à Graulhet.

Parmi eux, Jérôme, salarié de l'hôpital d'Albi, qui estime que ces annonces et investissements ne sont pas ce dont a fondamentalement besoin l’hôpital. Il faut plus de personnel martèle-t-il. "Dans le Tarn, en pédiatrie par exemple, on est en train d'envoyer des enfants sur Castres, Montauban ou Toulouse parce qu'il manque une infirmière. Il y a les lits, mais on manque de personnel. Alors au lieu de venir nous faire des annonces, il ferait mieux d’embaucher des aides-soignants ou infirmiers" insiste le militant CGT. Pour lui répondre, Olivier Véran affirme que ces derniers mois en Occitanie, il y a 30 % de soignants en formation en plus.

Mi-octobre, le Premier ministre Jean Castex avait détaillé la répartition des 19 milliards d'euros du plan : neuf milliards pour l'investissement, 6,5 pour le désendettement de quelque 1.300 hôpitaux, 1,5 aux EHPAD et deux milliards à la transition numérique.

