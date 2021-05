Olivier Véran en visite à l'hôpital d'Avignon ce mardi

Le ministre de la Santé est en visite au centre hospitalier d'Avignon ce mardi matin. Olivier Véran est attendu à 9h30 et doit rencontrer les équipes soignantes mobilisées dans la lutte contre le coronavirus. Il vient aussi évoquer les projets d'extension du centre hospitalier. Le ministre visite aussi le centre de vaccination, puis le service de réanimation et les urgences. En réanimation, Olivier Véran a été reçu par les infirmiers grévistes qui lui ont demandé la revalorisation de leurs salaires.

Les conseillers d'Olivier Véran s'entretiendront également avec les représentants des syndicats de l'hôpital, dont Christophe Del Rey. "Je vais demander déjà s'il est venu avec des sous, avec des enveloppes, entre autres pour la rénovation des tours A et B qui ne sont plus aux normes et l'agrandissement de la réanimation et des urgences", a affirmé le secrétaire général de Force Ouvrière Santé en Vaucluse, invité de France Bleu Vaucluse matin ce mardi. Selon lui, 10 lits de réanimation doivent être créés.

Une manifestation est prévue devant le centre hospitalier à l'arrivée du ministre. Ce mardi est aussi une journée de mobilisation nationale des infirmiers de blocs opératoires, qui réclament la reconnaissance de leur spécialité. Une centaine de personnes attendent le ministre à l'aquarium.