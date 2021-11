Olivier Véran en visite à l'hôpital de Grenoble ce vendredi

Le ministre de la santé se déplace ce vendredi 12 novembre en Isère et plus précisément dans un établissement qu'il connait très bien : le CHU Grenoble-Alpes. Au programme : visite du nouveau plateau technique et déclinaison régionale du "Ségur" de la Santé.

Olivier Véran est régulièrement en Isère ces derniers temps, cette semaine il va retrouver une nouvelle fois l'établissement qu'il a fréquenté comme neurologue. Cette fois, en tant que ministre des solidarités et de la santé, il va devoir expliquer, localement, les détails du Ségur de la santé. Un défi à l'heure alors que l'hôpital de Grenoble vient de déclencher son plan blanc.

Recrutements compliqués

Tension dans les services, notamment celui des urgences, recrutements compliqués (il manque environ 200 personnes), découragement fatigue et burn-out de nombreux personnels de santé : la crise du Covid-19 a laissé des traces et les défis pour relever le monde médical sont nombreux. Grenoble n'est d'ailleurs pas le seul cas en France ni en Isère.

Le Ségur de la santé : 19 milliards. Suffisant ?

"En mars 2021, écrit la préfecture de l'Isère sur son communiqué annonçant la visite du ministre, le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran annonçaient le plan de 19 milliards d’euros d’investissement du Ségur de la santé. Ce plan prévu pour rénover, équiper ou moderniser établissements de santé et EHPAD attribuait à chaque Agence Régionale de Santé (ARS) une enveloppe inédite d’investissement.

Charge à elles de construire leur propre stratégie régionale d’investissements, en consultation des élus et acteurs locaux, afin de répondre de façon précise et adaptée aux besoins de santé des Français".

Le ministre sera accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, ils visiteront le nouveau plateau technique, le service de neurochirurgie et rencontrera du personnel de santé et des étudiants en médecine.

