Le nouveau ministre de la santé Olivier Véran à Saint-Étienne pour son premier déplacement en région

Pour son premier déplacement ministériel en dehors de Paris, Olivier Véran est venu à Saint-Étienne ce vendredi 21 février. Le tout nouveau ministre s'est d'abord rendu à l'école des Mines, dans le Centre Ingénierie et Santé.

Le ministre a également participé au congrès de l'ISNAR IMG (InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale) en prenant la parole devant des centaines de jeunes internes venus de toute la France.

"On doit choyer nos internes et nos étudiants en médecine"

Il a répondu à l'une des revendications du syndicat qui portait sur les horaires de travail. Aujourd'hui la majorité des internes travaillent plus que les 48 heures réglementaires par semaine. Le ministre s'est engagé à faire respecter cette obligation et d'instaurer des sanctions aux CHU qui ne le font pas. Les médecins en interne "ont le droit au repos. Si on ne leur donne pas envie de continuer l'exercice de la médecine pendant leurs études, ce n'est pas normal. Il faut choyer nos internes et nos étudiants en médecine" explique-t-il.

Olivier Véran a terminé sa tournée stéphanoise par une visite à la maison de santé de Montreynaud. Là encore le ministre dit vouloir soutenir le développement de ce type de groupements de professionnels de santé pour lutter contre les déserts médicaux.