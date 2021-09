Olivier Véran promet la fin des déserts médicaux d'ici 5 ans : est-ce vraiment possible en Mayenne ?

La fin des déserts médicaux d'ici 5 ans c'est la promesse d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé l'a annoncé sur France Bleu vendredi 3 septembre.

Le département de la Mayenne perd régulièrement des médecins, 17 % en moins entre 2010 et 2021 selon le conseil national de l'ordre des médecins contre 13% au niveau national, ce qui en fait le 3ème désert médical de France. La promesse du ministre de la Santé semble difficilement réalisable dans notre département.

La Mayenne comme la plupart des autres déserts médicaux souffre du départ à la retraite de ses médecins. Olivier Véran dit qu'il va y en avoir davantage de formés pour les remplacer, 10.000 explique-t-il avec la fin du numerus clausus, effectif dès cette année. Mais il va falloir attendre longtemps pour en voir les effets. S'ajoute aussi le veillissement de la population mayennaise, et qui dit patients âgés dit plus de soins à leur apporter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Selon Luc Duquesnel, président d'un syndicat des généralistes, les jeunes médecins veulent moins de charge de travail et surtout moins de paperasse. Alors, parmi les solutions envisagées il y a le salariat de professionnels, ce sont des centres municipaux de santé où les médecins sont salariés de la ville. La ville de L'Huisserie a créé le premier du département en 2015 et d'autres sont en réflexion à Mayenne, Loiron-Ruillé et au Genest-Saint-Isle.