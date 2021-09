Olivier Véran promet, sur France Bleu, la fin des déserts médicaux d'ici "à peu près cinq ans"

Le ministre de la Santé Olivier Véran a promis, ce vendredi dans "Ma France", la nouvelle émission présentée par Wendy Bouchard, la fin des déserts médicaux "d'ici à peu près cinq ans." Il a répondu aux propositions que vous avez formulées pour améliorer le système de santé, grâce à notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", menée en partenariat avec la plateforme Make.org.

"On aura apporté une solution définitive aux déserts médicaux d’ici à peu près cinq ans" - Olivier Véran

Le ministre a détaillé les mesures mises en place par le gouvernement sur la télémédecine, et surtout la fin du numérus clausus, qui permet de former 10.000 médecins par an, soit trois fois plus qu'il y a quelques années selon lui. Avec ces mesures, "vous allez voir, dans 2-3 ans, ça va vraiment remonter", a-t-il promis. "Et on aura apporté une solution définitive aux déserts médicaux d’ici à peu près cinq ans. D’ici là, c’est vrai, il faut développer la télémédecine et toutes les mesures alternatives", a-t-il affirmé.

Le développement de la télémédecine pour compenser le manque de cabinets

Interrogé sur vos propositions, issues de la consultation citoyenne, le ministre a d'abord affirmé que la télémédecine, qui a explosé à la faveur de la crise sanitaire, permettait de réduire la distance entre les zones sous-dotées en médecins et les professionnels de santé. "En mars 2020, lorsque le Covid a éclaté, j’ai signé un arrêté en deux heures, qui aurait pu prendre 15 ans de débat au Parlement", a-t-il raconté. "Il a permis de faire de la télémédecine par Skype, par Facetime, par Whatsapp, avec des infirmiers, des kinés, des médecins... En une semaine, on est passé de 10.000 actes de télémédecine par semaine à un million, on a fait du 'fois100"", a-t-il détaillé.

"Depuis, beaucoup de professionnels de santé ont adopté cette télémédecine, qui est une façon de réduire la distance et de lutter contre les déserts médicaux", a-t-il argumenté.

Davantage de médecins formés grâce à la fin du numerus clausus

Il a ensuite affirmé que la fin du numerus clausus, effective pour la première fois cette rentrée, permettrait de former beaucoup plus de médecins, et donc de renforcer leurs présence dans les territoires.

"Le numerus clausus empêchait les jeunes médecins de faire médecine en France", a-t-il dit. "Le président de la République l’a supprimé il y a 3 ans. Maintenant, on forme beaucoup plus de médecins par an, et ça va ne faire qu’augmenter. Cette année, pour la première fois, on forme plus de 10.000 médecins par an". "Quand j’ai passé le diplôme y a quelques années, on était 3.800 par an", a-t-il rappelé. Il a cependant nuancé : "Il faut du temps pour que ces médecins soient formés, diplômés, qu’ils puissent venir exercer.

Pour l’instant c’est surtout des rustines, parce qu'on a un vrai trou démographique en médecins - Olivier Véran

Olivier Véran a également affirmé qu'une meilleure coordination entre professionnels de santé allait permettre un maillage plus fin des territoires : "L'organisation entre les médecins, les infirmiers, les kinés, les psychos, les sages-femmes, au sein des CPTS, les Communauté professionnelles de territoire de santé, tout se met en place," a-t-il assuré. "Vraiment, y a un gros gros travail qui est fait par les acteurs pour répondre, a-t-il poursuivi. Mais "pour l’instant c’est surtout des rustines, parce qu'on a un vrai trou démographique en médecins", a-t-il reconnu.