Olivier Véran se déplace ce jeudi à l'hôpital d'Aix-en-Provence

Le ministre de la Solidarité et de la Santé est en déplacement ce jeudi après-midi au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Alors que le Conseil constitutionnel va s'exprimer ce jeudi sur le projet de loi du gouvernement concernant notamment le pass sanitaire et la vaccination obligatoire de certaines professions, Olivier Véran visitera un service de réanimation et un centre de vaccination.

Le ministre échangera avec les équipes soignantes qui font face dans la région à un rebond épidémique et une hausse des hospitalisations.