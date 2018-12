Olonzac cherche un médecin de toute urgence

Béziers, France

Olonzac petite commune de 1800 habitants située à 20 kilomètres de Narbonne et 40 kilomètres de Béziers cherche un médecin généraliste de toute urgence. Malgré la proximité de la méditerranée, aucun professionnel de santé ne souhaite s’y installer. Une Maison de Santé a pourtant été construite en 2010. Un investissement de 800 000 euros financée par la communauté de Communes. A sa création, il y avait trois médecins (en plus des infirmières, un kiné et une dentiste). Il n’en reste que deux. Mais l’un deux part à la retraite dans les prochains mois.

Des patients orphelins

Dans cette commune de 1800 habitants, la population commence à s’inquiéter. Guislaine va se retrouver sans médecin à la fin de l’année. Après elle ne sait pas comment elle va faire après. Pépieux, village voisin dans l’Aude n’est pourtant pas bien loin, 4 kilométres, mais le généraliste a déjà sa clientèle. La crainte est aussi de voir mourir le village. Le maire recherche pourtant un remplaçant depuis 4 ans. Mais en vain. "Nous ne sommes pas à la pampa" s'énerve Jean-Jacques Thévenet, le maire d’Olonzac qui se demande s'il ne serait pas envisageable d'imposer aux jeunes médecins d'aller travailler quelques années en milieu rural. Il n’exclut pas si besoin d’embaucher un professionnel de santé. Comme à Capestang. Mais ce sera en dernier recours.

Demain on va me demander de gérer la gendarmerie

Le maire d'Olonzac, Jean-Jacques Thévenet, embauchera un médecin s'il n'a pas le choix Copier

Dans l’ouest de Hérault il manquerait au moins 6 à 7 médecins. 70 % des généralistes ont plus de 50 ans et le manque de médecin sera bien plus important dans 10 à 15 ans, dans les zones les plus reculées.