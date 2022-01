"Omicron c'est une vague d'appels" au centre de régulation du SAMU à Chambéry

Plus de 300 000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces dernières 24h en France. Le variant Omicron continue de se propager de manière très rapide et cela se ressent au centre de régulation du SAMU de Chambéry.

Les appels se suivent et se ressemblent au centre de régulation du SAMU de Chambéry. La saison d'hiver est traditionnellement chargée, avec l'ouverture des stations de ski et son lot de fractures, mais cette année la cinquième vague de Covid-19, portée par le variant Omicron, accentue encore la charge de travail de ces soignants.

"Omicron chez nous c'est une vague de travail, une vague d'appels. Ça représente effectivement une grosse activité qu'on avait pas connu depuis mars 2020, juste avant le premier confinement", explique Pascal Usséglio, chef de service et directeur médical du SAMU de la Savoie. Les deux semaines des vacances de Noël ont été particulièrement chargées avec 800 dossiers de régulation médicale traités par jours en moyenne. "Avec la fin des vacances on a un espace de respiration supplémentaire avec une activité qui reste élevée mais plus proche de nos standards", ajoute ce médecin. Depuis le lundi 2 janvier, le nombre de dossiers de régulation médicale traités par jour tourne plutôt autour des 500.

"On a une activité élevée mais qui reste en plateau. Comme le variant semble plus contagieux mais moins grave, il y a probablement tout un tas d'appels qui n'arrivent pas au SAMU car les symptômes sont parfois moins graves et peuvent donc être gérés chez les médecins généralistes par exemple." L'activité du centre de régulation des appels de Savoie reste toutefois élevée et les services de santé doivent faire face à la problématique des cas contacts. "Faire des tableaux de services est complexe en ce moment mais là aussi on a connu pire. La situation est majoritairement sous contrôle", raconte Sophie Zanellato, qui est cadre de santé au SAMU de Chambéry, même si certains jours une "procédure adaptée" doit être mise en place, ce qui signifie que moins de personnel est présent en salle.