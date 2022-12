"On a minimum une vingtaine de bronchiolites par jour" alerte un pédiatre à Villeneuve-lès-Avignon

"Il m'arrive de recevoir 60 à 70 patients par jour" constate le président de l'association française de pédiatrie ambulatoire, Andreas Werner, dans son cabinet de Villeneuve-lès-Avignon. "On parle de bronchiolite chez les bébés avant deux ans, mais le même virus peut atteindre les plus grands aussi, il y a de tout". La période est synonyme de surcharge de travail pour lui, décembre et janvier étant la saison de la bronchiolite. "Ce samedi j'étais au cabinet jusqu'à 18h, dimanche je suis revenu pour des patients qui allaient vraiment mal". Le docteur Werner affirme arriver à saturation. "Cela augmente nettement la charge de travail. Ce qui reste primordial, maintenant c'est d'augmenter le nombre de pédiatres en ville" . Il explique devoir refuser plusieurs malades par jour dans son cabinet.

Une collaboration étroite avec l'hôpital d'Avignon

L'hôpital d'Avignon a déclenché son plan blanc face à l'urgence pédiatrique que crée l'épidémie de bronchiolite dans le département. Le docteur libéral situé à Villeneuve-lès-Avignon fait tout pour soulager les urgences vauclusiennes. "J'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les responsables pédiatriques de l'hôpital. Dès qu'ils ont besoin, ils nous demandent si on peut accueillir des patients." argumente le pédiatre. "Si on décharge le nombre des patients de l'hôpital sur nous, on va être beaucoup plus efficaces" fait remarquer le docteur, qui reçoit cinq patients de l'hôpital en plus par jour.