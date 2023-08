"On arrête pas les gens pour rien" : dans le Berry, les médecins face à la régulation des arrêts maladies

Les médecins généralistes délivrent ils des arrêts de complaisance ? Dans l'Indre et le cher, les médecins le disent "Non, nous n'arrêtons pas les gens pour rien".

Face à la montée des arrêts maladies cette année, le nouveau ministre de la santé entre en campagne contre les abus et veut serrer la vis. Il souhaite "plus de contrôles" sur ces arrêts maladie et appelle à la "responsabilité collective" des patients et des médecins. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre estime que les indemnités journalières liées à ces arrêts ont bondi de 17% entre 2021 et 2022.

La Caisse de l'Indre incite donc également les généralistes à délivrer moins d'arrêts. Ce qui révolte Sylvaine Le Liboux, médecin généraliste à Valençay et déléguée départementale de la CSMF 36 (Confédération des syndicats médicaux français)

Elle dénonce des mesures qui visent à "culpabiliser de façon injuste les médecins car les arrêts sont justifiés". Le tout dans un contexte déjà difficile, "100 médecins pour 220 000 habitants dans l'Indre" s'insurge t-elle.

ce sentiment "anti-médecin", comme elle l'appelle, serait la goutte d'eau pour certains professionnels de santé. Selon elle, ils sont de plus en plus nombreux à préparer leur retraite anticipée.

La hausse du nombre d'arrêts maladies : plusieurs facteurs

En France en 2012, les médecins délivraient plus de 6,4 millions d'arrêts de travail, contre 8,8 millions en 2022. Mais alors pourquoi autant d'arrêts maladies dans le Berry ? "C'est multifactoriel" répond Le docteur Jean-Christian Basset, médecin généraliste à Bourges et délégué du Cher de la confédération des syndicats médicaux français.

"Avec la raréfaction des médecins, si l'on prend 100 personnes à arrêter quand il y a 50 généralistes, cela fait deux arrêts par médecin. Si vous en prenez 25, cela fait quatre arrêts maladie par médecin. Mécaniquement, ils voient leur taux d'arrêt de travail augmenter."

Le covid a aussi entrainé un mal-être général et beaucoup plus de tensions dans la population. Il a conduit depuis 2020 à arrêter des gens qui, avant; n'avait jamais été arrêté" dit-il. "En tout cas nous n'arrêtons pas les gens pour rien".