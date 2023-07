"On arrive de nouveau au travail avec le sourire" : l'hôpital d'Haguenau inaugure de nouvelles salles

Début juillet, l'hôpital d'Haguenau a inauguré 4 nouvelles salles dédiées à la cardiologie et à la radiologie, pour désengorger l'hôpital et développer l'utilisation de nouvelles techniques médicales de pointe. Un agrandissement bénéfique pour les patients mais aussi pour le personnel soignant, dans un contexte où de plus en plus d'hôpitaux sont en difficulté et un certain nombre de professionnels du monde de la santé expriment de plus en plus leur mal-être, à l'image de la grève des urgences lors de l'opération "zéro brancards dans les couloirs", le lundi 3 juillet dernier .

"Ces derniers mois, même années, on a eu de très très grosses journées", explique Caroline, infirmière depuis 20 ans au centre hospitalier de Haguenau, "on a terminé très tard le soir pour pouvoir prendre tous les patients dans des délais respectables, ça allait très très vite". Caroline, comme le reste du personnel soignant assure qu'elle a toujours tout fait pour "prendre les patients en charge du mieux qu'elle le pouvait", mais il n'était pas rare pour elle de ressentir de la frustration, quand elle manquait de temps pour le relationnel : "ça va nous faire du bien à nous, mais aussi aux patients".

Lutter contre la saturation de l'hôpital

Ces travaux étaient indispensables, selon Mathieu Rocher, directeur des centres hospitaliers de Haguenau, Bischwiller et Wissembourg : "On arrivait à saturation des plages disponibles pour toutes nos activités interventionnelles". " Nous sommes l'hôpital de référence pour l'Alsace du Nord mais aussi pour une partie de la Moselle, ce qui représente plus de 300 000 personnes et donc cela permet d'accélérer les prises en charges, d'avoir davantage de disponibilités pour les faire et donc d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients ", détaille Mathieu Rocher.

L'ouverture de ces quatre salles représente une avancée à la fois parce qu'elles signifient le désengorgement de l'hôpital grâce aux nouvelles places disponibles pour des interventions, mais aussi parce qu'elles permettent une modernisation de la qualité du soin. "Cela permet de faire de nouvelles activités qui n'existaient pas, et on sait que les cardiopathies, les problèmes cardiaques sont une des causes de mortalité en Alsace, donc il est important d'investir dans ce domaine-là".

Pénurie de manipulateurs radio

Une avancée médicale qui motive d'autant plus le personnel soignant, souffle Caroline "on travaille sur des techniques de pointe ! Notre métier, on le sait, est difficile, donc ça nous fait du bien, on arrive de nouveau au travail avec le sourire en se disant qu'on va avancer, que nous avons du bon matériel. On a l'impression, pas d'être entendues mais d'être soutenues, qu'il y a plein de choses qui se passent, que ça évolue".

L'hôpital a recruté 5 nouvelles personnes pour travailler au sein du nouveau pôle technique, cinq infirmières, "parce que malheureusement il n'y a pas de manipulateur radio sur le marché du travail", explique Estelle, cadre de santé au plateau technique, déplorant une "pénurie". Le prochain projet de l'hôpital : rénover la partie "réanimation" pour qu'elle passe de 17 à 21 lits.