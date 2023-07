"On est à la limite du déraisonnable" : les urgentistes de Saint Junien à bout de souffle

Pour la deuxième fois en 10 jours, l'hôpital de Saint Junien est contraint de fermer l'accueil des urgences. En raison du sous-effectif de médecins dans le service, la direction de l'établissement et l'Agence Régionale de Santé ont décidé, comme la semaine dernière, d'interdire l'accès direct des patients aux urgences. De samedi 8h30 à lundi 8h30, il faudra obligatoirement passer par le 15 en cas de besoin.

ⓘ Publicité

Le service ne compte que six médecins pour 12 postes normalement. Avec la période de vacances et les jours de repos des praticiens, impossible d'assurer la continuité durant tout l'été. "Nous faisons 8 à 10 gardes de 24h dans le mois" témoigne la docteur Etienne Couty, urgentistes passionné par son métier. "Au mois d'août, certains collègues vont même faire 12 jours de garde. C'est à la limite du déraisonnable, on ne peut pas faire plus".

L'hôpital de Saint Junien, comme la plupart des hôpitaux de France, est confronté à d'énormes difficultés de recrutement et de remplacement de ses médecins. Pour dénoncer la fermeture de l'accueil des urgences, la section PCF de Saint Junien et la CGT appellent à manifester devant l'établissement samedi matin à 10 heures.