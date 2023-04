"On est dans une situation de catastrophe tous les jours", alerte le chef des urgences au CHU de Grenoble

"Il faut désengorger les urgences de Grenoble. La président a dit que c'était une priorité pour la fin 2024, mais ici à Grenoble c'est une priorité d'avril 2023", s'inquiète ce mercredi 19 avril sur France Bleu Isère le docteur Marc Blancher, chef des urgences au CHU de Grenoble, après la mort récente d'un homme de 91 ans qui a patienté trois jours aux urgences. "Si ce n'est pas fait rapidement, les équipes vont tomber" dit-il, alors qu'Emmanuel Macron a promis lors de son allocution avant-hier de "désengorger tous les services d'urgence" d'ici fin 2024.

"Les gens s'épuisent"

"Aujourd'hui, c'est une question de survie : on voit l'équipe des urgences qui est en train de s'effondrer. Ce sont des gens très courageux, compétents, qui se battent depuis deux ans avec toute leur énergie. Mais aujourd'hui on n'y arrive plus, on est dans une situation de catastrophe tous les jours. On sait le faire une fois, deux fois, mais tous les jours au bout d'un moment les gens s'épuisent", alerte le docteur Marc Blancher.

Depuis le début du mois d'avril, la rémunération des médecins intérimaires est plafonnée à 1 390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Cette mesure, entrée en application dans le cadre de la loi Rist, votée en 2021, fait fuir certains intérimaires. "Jusqu'à maintenant, on avait réussi à trouver un équilibre avec des médecins intérimaires qui ont été très décriés mais qui venaient travailler là où plus personne ne voulait venir finalement. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec le problème sur les bras et certaines populations ne sont plus accueillies dans les centres de soin", souligne Marc Blancher.