"On est enfin aux normes", le nouveau service de neuro-réanimation du CHU Pellegrin de Bordeaux inauguré

Le nouveau service de neuro-réanimation du CHU Pellegrin de Bordeaux vient d'être inauguré, les équipes y sont installées depuis le début du mois de novembre 2022. C'est un investissement de 8.5 millions d'euros qui s'inscrit dans un grand plan de rénovation du CHU, d'un peu plus d'un milliard d'euros.

ⓘ Publicité

Cécile Degryse, la cheffe du service neuro-réanimation se réjouit d'avoir enfin qu'un seul lit par box de réanimation : "On est très content parce que on n'a jamais travaillé dans d'aussi bonnes conditions. Mais nous sommes juste aux normes... C'est nous qui travaillions dans des conditions dégradées. Avec 4 patients dans la même salle, c'était difficile de travailler autour du patient dans des conditions d'hygiène respectables."

Un investissement de 8,5 millions d'euros qui s'inscrit dans un grand plan de rénovation du CHU Pellegrin de Bordeaux. © Radio France

"Le jour et la nuit"

Du sous-sol, les nouveaux locaux sont maintenant au deuxième étage du "tripode". Le service est trois fois plus spacieux, plus lumineux et compte 25 lits. Pour le directeur Yann Bubien c'est "le jour et la nuit."

Le président de la commission médicale de l'hôpital, Nicolas Grenier a toujours connu l'ancien service. "Il fallait voir ce que c'était, un vieux service de réanimation chirurgical qui datait des années 70. C'est un gros plus pour les patients d'abord d'être dans des chambres simples", explique-t-il.