"On est essorés" : aux urgences de Strasbourg, les heures d'attente des malades et la fatigue des soignants

C'est une image qui a été fréquemment relayée cet été : des patients qui attendent des heures aux urgences du CHU de Strasbourg, voire des jours dans les couloirs, sur des brancards, ou qui patientent de longues heures dans les ambulances à l'extérieur, que ce soit à Hautepierre ou au nouvel hôpital civil. Fin août, un droit d'alerte a, à nouveau, été lancé par le syndicat FO et un courrier écrit au ministre de la santé.

Car même le docteur Alexandre Bitoun, médecin aux urgences de l'hôpital de Strasbourg reconnaît que les patients qui attendent plusieurs heures sur des brancards, peuvent se retrouver en grand danger.

"On sait que ces patients se compliquent. Font des infections pulmonaires, font des escarres. Et il a été prouvé dans des études que ces patients décèdent à force de rester sur un brancard aux urgences. Et c'est cela qui est pénible. On sait qu'ils s'aggravent, mais il n'y a pas d'autres solutions. C'est plus que difficile, c'est insupportable. Et on en est à forcer des retours à domicile. C'est à dire des gens qui nécessitent l'hôpital, mais pas les urgences. On les fait rentrer chez eux parce que l'on sait qu'ils vont rester sur un brancard et que le risque de rester sur un brancard est probablement plus important que le risque de rentrer à la maison. Cela amène parfois à des incompréhensions des patients et de leur famille. Mais parfois on est amenés à prendre ce choix-là" explique le docteur.

L'entrée des urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg - illustration © Maxppp - Maxppp

Le docteur décrit le dévouement du personnel médical. Mais aussi l'épuisement, le ras le bol qui mène à des démissions. Et à une envie d'ailleurs même pour le médecin. "Plus ça va, plus je sais que mon espérance de vie aux urgences de l'hôpital public diminue" souligne-t-il. "On est essorés. On est rentrés dans une certaine forme de lassitude. On expose des problèmes. On n'a pas de solution. On fait avec. On fait mal avec. Mais on fait quand même. Et on s'y habitue, à cette mauvaise qualité de soins. Cela devient dangereux car on perd de la motivation. Et quand on arrive au travail on n'est plus à 100% et c'est potentiellement dangereux pour les patients que j'ai à prendre en charge" dit Alexandre Bitoun.

Ambulances en souffrance

L'engorgement du service décrit par le docteur déborde parfois sur le parking, où les ambulances doivent parfois attendre des heures avec leurs patients à bord. "On est plutôt en ce moment certains après-midi entre 3 et 5 heures d'attente" raconte un ambulancier, habitué des lieux. "On a des patients que l'on ramène pour des difficultés respiratoires, qui sont sous oxygène, qui risquent la désaturation, qui ont des douleurs thoraciques, il y a de gros risques derrière, mais l'hôpital public n'en prend pas assez connaissance. Moi après je connais mes gestes, mon travail, je sais comment surveiller mon patient. Mais rassurer un patient qui est sur un plan dur dans une ambulance pendant 3 heures, cela devient compliqué. Et l'état de santé se dégrade. On récupère le patient autonome à la maison, on le ramène à l'hôpital il ne l'est quasiment plus" raconte cet homme qui a voulu rester anonyme.

Pour Christian Prudhomme, représentant FO Santé aux HUS, le cœur du problème, c'est donc de fluidifier le parcours des patients, pour désengorger le service, de l'entrée à la sortie. Or il manque selon le syndicaliste de nombreux lits d'aval, après les urgences. "Un facteur essentiel, c'est que l'on a perdu un nombre de lits conséquents qui étaient consacrés aux urgences, qui ne sont pas ouverts. Alors bien sûr, il y a des pics, mais on se retrouve tous les deux ou trois jours avec des temps d'attente importants pour les véhicules de secours, et une sur saturation du nombre de brancards dans les couloirs. On avait estimé à une cinquantaine de lits qu'il faudrait pour fluidifier. Or quand vous arrivez au CHU le matin à 8h, il y a 0 lit de libre" dit-il.

Que répond la direction ?

Dans un communiqué transmis à France Bleu Alsace, la direction a souhaité apporter son éclairage et ses réponses à la situation aux urgences de Strasbourg. D'abord, elle rappelle que les HUS n'ont jamais limité l'accès à leurs urgences cet été même au plus fort de la canicule. Une période particulièrement délicate où les autres établissements du secteur renvoyaient leurs urgences vers Hautepierre ou le nouvel hôpital civil.

Concernant les brancards, et les heures d'attente des malades dans les couloirs, les HUS reconnaissent une situation qui n'est pas satisfaisante. Mais la direction estime que les patients restent en sécurité sous la surveillance du personnel médical.

Les HUS soulignent par ailleurs que l'été 2023 n'a pas été pire que le précédent en terme de fréquentation du service. Le nombre de passage a même baissé de 10% en août par rapport à l'an dernier et de 5% en juillet. Le problème viendrait donc surtout d'un manque de lits disponibles dans les services à l'hôpital en aval. Pour gérer au mieux ces places très précieuses, un bed manager a été embauché au mois de jiun..