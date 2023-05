"On est trop nombreux sur les terrains de stages", alertent les étudiants infirmiers du CHU de Grenoble

En ce 12 mai, journée internationale de l'infirmier et de l'infirmière, les étudiants de cette filière se mobilisent partout en France, pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, en particulier lors de leurs stages. Le mouvement est suivi par les étudiants du CHU Grenoble Alpes et la présidente de leur association, Maélys Lebrun, invitée de France Bleu Isère.

Elle en témoigne : cette formation dans laquelle elle et ses camarades se sont engagés avec enthousiasme affecte leur propre santé. "On s'est engagés dans notre formation de base pour, pour aider les gens, et aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans une formation en difficulté avec des conditions de formation théoriques, et de stage plus particulièrement, qui peuvent être très compliquées à vivre dans une formation qui est déjà émotionnellement prenante."

"Le harcèlement ou plus simplement la maltraitance en stage"

Principal problème : les conditions d'accueil en stage, et un encadrement souvent débordé par le nombre d'étudiants à accompagner. "J'ai plein d'amis qui se sont retrouvés avec à être neuf étudiants dans une unité de stage. Donc c'est très vite compliqué pour l'encadrement. Après, il y a aussi tout ce qui peut être le harcèlement ou plus simplement la maltraitance en stage. Parce que aujourd'hui, les professionnels sont épuisés et justement, ils se retrouvent à devoir encadrer trop d'étudiants et on a envie vraiment qu'il y ait une refonte de cet encadrement".

Pas de place

Des conditions qui risquent de s'aggraver encore selon eux avec l'ouverture de 2000 places supplémentaires en France à la rentrée prochaine, annonce d'Elisabeth Borne pour répondre à la pénurie de soignants. Un mauvais calcul pour Maélys Lebrun : "Aujourd'hui, l'abandon de formation, il est de 20 % et le fait d'ouvrir plus de places ici, ça va juste accroître ce mal être des étudiants. Et ça ne va pas permettre qu'il y ait plus de professionnels qui sortent de ces trois ans d'études."

"Aujourd'hui, on se retrouve trop nombreux sur les terrains de stage. Là, il y a des étudiants qui risquent d'être envoyés dans d'autres services que infirmiers avec d'autres professionnels de santé. On nous demande déjà à nous de chercher des terrains de stage. S'il y a plus d'étudiants, où est-ce qu'on va être mis en stage ? Et même sur le théorique. Aujourd'hui, on ne peut pas pousser les murs des instituts de formation. Où est-ce que les étudiants vont être mis ? C'est pour avoir des étudiants qui sont assis par terre dans les amphithéâtres. On ne voit pas comment la formation peut être de qualité dans ces conditions là."

Comment améliorer les conditions de stage ?

"Déjà, c'est arrêter d'augmenter les quotas pour augmenter les quotas et vraiment se concentrer sur la formation de qualité avec, que ce soit au niveau, soit une refonte du référentiel justement pour l'adapter au système de santé actuel, une intégration aussi universitaire pour pouvoir aussi que des infirmiers après puissent faire des poursuite d'études s'ils le souhaitent. Ça va être au niveau des stages, des tuteurs qui vont être formés, qui vont être valorisés. Et justement, pour l'encadrement aussi, avec une plateforme d'évaluation des lieux de stages pour que les étudiants puissent dire ce qui se passe là dans les stages, mais qui puisse aussi dire ce qui se passe bien pour que l'encadrement soit ciblé."

Des indemnités trop faibles

"Il y a aussi cet aspect des indemnités parce que c'est aussi quelque chose qui nous touche et qui fait aussi que beaucoup d'étudiants abandonnent les stages. La précarité étudiante est grandissante. Nos indemnités de stage qui sont aujourd'hui entre 1 euro et 1,70 euro. Le reste des étudiants de l'enseignement supérieur, c'est 4 euros. Et on demande aussi justement que ce soit rééquilibré parce que la vie aujourd'hui a augmenté et les étudiants sont en grande précarité."