"On finit broyé par la machine hospitalière" : des infirmiers de Touraine racontent leur départ de l'hôpital

Le chiffre est impressionnant, mais il illustre à lui seul le malaise dont on vous parle régulièrement sur France Bleu Touraine. Près d’un infirmier sur deux quitte l’hôpital au bout de dix ans de carrière. C'est une récente enquête de la DREES, un organisme du ministère de la Santé, qui l'a révélé fin août. Elle a été réalisée à partir de données relevées sur 30 ans, entre 1989 et 2019.

"On a déjà manqué de soignants pour nous relever le soir"

C'est le cas de cette ancienne infirmière qui a exercé une dizaine d'années au sein d'un hôpital public du département. Elle a choisi de s'éloigner de ce métier pour l'instant. Et pourtant, cette profession, elle lui a trouvé du sens au début, elle avait le sentiment de bien prendre en charge ses patients. Et puis, au fil des ans, tout s'est dégradé.

"On a déjà manqué de soignants pour nous relever le soir" se souvient-elle. "Vous finissez votre service à 22h, et là vous ne voyez pas d'infirmier arriver, qu'est-ce qu'on fait ? On sait que c'est le collègue d'un autre service qui va venir mais qui aura deux services à gérer au lieu d'un, donc en terme de sécurité pour les patients et les collègues, ça pose vraiment question".

"Par définition, le soin ne crée pas d'argent"

La faute selon elle à un manque de moyens et de personnels, dans le seul but de faire des économies. "C'est difficile de mettre en lien l'argent et le soin parce que, par définition, le soin ne crée pas d'argent. Nous, en tant que soignant, notre objectif, ce n'est pas l'argent, c'est de prendre soin de l'autre et d'amener l'autre, au mieux à guérir, au pire à moins souffrir. On se dit que c'est sérieux l'hôpital, que c'est une institution qui a du poids et qu'on n'y fera pas n'importe quoi. Je me questionne si c'est encore le cas".

D'où cette décision de quitter ce métier pour l'instant, quitte à y revenir plus tard, dans d'autres conditions. "Je ne veux plus me dire que ce que je fais, ce n'est pas en accord avec mes valeurs. J'ai envie de rentrer le soir et de me dire que ce que j'ai fait, c'était chouette et je l'ai bien fait. Et j'ai eu la possibilité de bien le faire".

"C'est digne du management d'Orange à la grande époque"

Maxime a aussi décidé de quitter son métier d'infirmier qui était pourtant, comme pour l'infirmière précédente, une vocation pour lui. Après une dizaine d'années dans un hôpital public du département également, il est en cours de reconversion. Lui dénonce une violence institutionnelle qui l'a poussé vers la sortie. "On n'est jamais consultés, c'est 'on fait ça comme ça et vous vous adaptez', et quand on pointe des défauts de sécurité ou des dangerosités pour les patients, c'est 'va voir ailleurs'. Quand on subit ça, c'est ultra violent, c'est digne du management d'Orange à la grande époque".

"On doit être polyvalent, on doit accepter toutes les réformes, il faut s'adapter constamment" poursuit-il. "Le président promet qu'on aura des moyens mais on voit que notre qualité de travail se dégrade". Comme sa collègue, lui pointe aussi du doigt les logiques d'économies à l'œuvre aujourd'hui dans les hôpitaux.