"On ne sait plus quoi faire ! " : inquiétude à Ammertzwiller après le départ du médecin du village

La commune d'Ammertzwiller-Bernwiller n'a plus de médecin depuis fin avril

Depuis le début du mois d'avril, la commune d'Ammertzwiller-Bernwiller dans le sud du Haut-Rhin n'a plus de médecin. Il était installé depuis 2016, mais il est parti travailler à l'étranger, en Suisse. Les médecins généralistes n'ont pas obtenu satisfaction sur la hausse du prix de la consultation, il faisait parti du mouvement et a donc décidé d'enlever sa plaque et de partir ailleurs.

Les patients se sentent abandonnés

Les habitants du secteur sont donc sans médecin. Certains ont trouvé des médecins traitants, d'autres pas. C'est le cas de Jeanne Stahl, une habitante d'Ammertzwiller. "Je téléphone partout, tout le monde me refuse. J'ai un traitement pour la tension, qui va faire mes ordonnances ? On ne sait pas quoi faire ! Le jour où il se passera quelque chose, on va remplir les urgences," se désole la retraitée.

Le médecin a décidé d'enlever sa plaque et de partir ailleurs © Radio France - Guillaume Chhum

Appel de la mairie pour trouver un nouveau médecin

La mairie reste aux côtés des habitants pour trouver un nouveau généraliste. Elle tente de trouver des médecins remplaçants, mais les candidats ne souhaitent pas travailler seuls. Ils cherchent plutôt du côté des maisons médicales. Le maire de d'Ammertzwiller-Bernwiller Patrick Baur met à disposition des candidats l'ancien presbytère, actuellement en travaux. "Si il y a des médecins qui ne savent pas où s'installer je suis preneur. On peut discuter leur faciliter les choses," lance le premier magistrat.

Le désormais "ancien médecin" avait pour ambition de créer un pôle médical avec plusieurs médecins, le projet est désormais à l'eau.