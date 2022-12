"On nous retire la médecine pour faire des soins non programmés" : le mal-être des médecins généralistes

Un représentant des médecins généralistes fait part du mal-être de toute une profession sur France Bleu Normandie. Les médecins généralistes (ou médecins libéraux) sont appelés à fermer leurs cabinets ce lundi et pour toute la semaine jusqu'au 2 janvier. Ils avaient déjà délaissé leur cabinet pendant deux jours début décembre. Les médecins généralistes demandent une revalorisation du prix de la consultation - 50 euros au lieu de 25 euros, pour permettre aux médecins de recruter des secrétaires ou assistants médiaux - mais surtout, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions d'exercice et une perte de sens de leur profession.

"On va vous retirer la médecine, comme ça, vous aurez le temps de faire de faire des rhinopharyngites et des papiers"

Dans sa stratégie "Ma Santé 2022", le gouvernement a notamment créé la fonction d’infirmier de pratique avancée pour le suivi de certains patients chroniques, et permet désormais aux pharmaciens d'assurer certaines tâches médicales, comme par exemple la vaccination. Stéphane Pertuet est médecin généraliste depuis 30 ans, installé à Barentin au Nord Ouest de Rouen, président de la Fédération des Médecins de France de Normandie, secrétaire général de l'Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie. Il estime qu'avec tous ces changements, la médecine générale attire de moins en moins d'étudiants. Et les médecins généralistes déjà installés ne s'y retrouvent plus.

"Ce n'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question de qualité de vie, de manière d'exercer. Moi, je suis maître de stage, je reçois des internes et j'ai plusieurs internes qui se sont détournés de la médecine générale pour être médecin conseil de l'Assurance maladie, pour être médecin esthétique, pour être phlébologue, pour faire d'autres spécialités que la médecine générale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes médecin généraliste, vous êtes du matin au soir au taquet, parce qu'il faut toujours être présent, répondre présent, ne pas se tromper, recevoir les gens, répondre aux urgences, répondre à la maman dont le petit a 40°C de fièvre. Il faut trouver une place et ce n'est pas facile, les gens ne sont pas contents, les secrétaires se sont parfois maltraités. Il y a un climat extrêmement délétère et je pense que, au delà de cette revendication d'honoraires, il y a une véritable organisation, une réorganisation du système de santé qui est indispensable à faire".

"Quand on vous dit, tu es un bon médecin, tu as fait dix ans d'études, tu as passé deux concours, tu as 30 ans, mais toute la pathologie intéressante, toutes les pathologies chroniques stabilisées, c'est pas toi qui les fera. C'est les infirmières en pratique avancée, parce qu'on a créé un nouveau métier. La santé de la femme, c'est pas pour toi, c'est pour les sages femmes. La santé psy, c'est pas pour toi, ça va être pour les infirmières psy. Les vaccinations, c'est pas pour toi, ça va être pour les pharmaciens. Donc nous médecins, on est très ouvert au pluri-professionnalisme et au partage des tâches entre les médecins et les paramédicaux. Mais c'est pas ce vers quoi on s'oriente. Là, on a l'impression qu'effectivement on nous retire la médecine, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on a été formé, pour nous laisser finalement ce qui arrange le gouvernement, c'est à dire les soins non programmés et la permanence des soins".

"Moi ça fait 30 ans que je suis médecin généraliste. Je soigne trois ou parfois quatre générations. Je connais les pathologies que je sais comment ça fonctionne dans la famille et ça m'aide à faire des diagnostics, à comprendre des choses. On ne peut pas saucissonner la médecine. Un être humain, ce n'est pas un petit bout de diabète, un petit bout d'anxiété, un petit bout de vaccin. Un individu doit être suivi de mon point de vue par un médecin généraliste. Nous ou ce qu'on voudrait, c'est que tous les médecins puissent avoir les moyens d'avoir un secrétariat. Deuxièmement, que tous les médecins puissent avoir une aide humaine pour se décharger des actes qui ne sont pas des actes stricto sensu médicaux. Et ce qui est en train de se passer, ces qu'on nous dit non, il n'y a pas d'argent, donc débrouillez-vous comme ça. Et deux, on va vous aider, on va vous retirer la médecine, comme ça vous aurez le temps de faire de faire des rhinopharyngites et des papiers. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a une grosse, grosse colère et une grande grande inquiétude".

"Ça enlève du sens. Est-ce qu'après dix ans d'études, vous avez envie de servir à ça ? De soigner des grippes, de voir des gens pressés, ballonnés ou anxieux ? Bien sûr que non. Quand vous êtes médecin, vous avez envie de soigner, de prendre en charge des familles, de prendre en charge des nourrissons, de prendre en charge des femmes enceintes. Vous avez envie de faire de la médecine, ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris pendant dix ans, ce que vous avez construit pendant dix ans et que vous allez continuer à construire pendant 30 ou 40 ans. Vous êtes médecin, vous êtes docteur en médecine, vous avez appris la médecine. Je crois que les élus locaux, pour en avoir parlé avec eux, ils comprennent bien les choses. Mais à Paris, il y a un vrai problème, à l'hôpital il y a un vrai problème. Je pense que notre ministre François Braun, notre confrère urgentiste, il ne sait pas ce que c'est que la médecine en ville, il ne sait pas ce que c'est que la médecine générale et ce qu'on fait, les pathologies qu'on prend en charge et les diagnostics que l'on fait".

Stéphane Pertuet va faire grève quelques jours cette semaine, son cabinet sera partiellement fermé. Un rassemblement est prévu à Paris le 5 janvier prochain.