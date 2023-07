"On peut voir les bulles d'une bière à Brest depuis New-York" : la révolution des télescopes avec Eric Lagadec

Eric Lagadec porte particulièrement bien son nom. Un homme dont le nom de famille veut dire "bon œil" ou "grand œil" en Breton était sans doute prédestiné à faire de l'astrophysique avec des télescopes. En tout cas, ce "clin d'œil" lui plaît.

ⓘ Publicité

Historiquement, l'astronomie a d'ailleurs commencé simplement avec nos yeux. La révolution se produit avec Galilée en 1609 avec la mise au point de sa lunette astronomique : "Ça lui permet de voir des choses incroyables, des montagnes sur la lune, les phases de Vénus ou les satellites de Jupiter" énumère Eric Lagadec. Le Pisan prend conscience également du nombre hallucinant d'étoiles dans l'univers : "Notre vision du monde a changé complètement à ce moment-là".

Ce mercredi 18 juillet marque le grand retour de Saturne dans le ciel nocturne breton, regardez à l'est (la planète est entourée en rouge) - Stelvision

Un télescope, "c'est un seau à lumière, et comme un seau qui se remplit d'eau quand il pleut, plus il est grand, plus il peut capter de la lumière" explique l'astrophysicien. Les télescopes de plus en plus performants permettent donc de voir des astres plus faibles : soit plus petits, soit plus lointains.

Le télescope spatial James Webb permet une nouvelle compréhension de l'univers © AFP - Sophie RAMIS, Gal ROMA

Comprendre la mélodie des étoiles

Les nouveaux télescopes améliorent aussi sensiblement la résolution et permettent de voir davantage de détails. Les racines bretonnes de l'astrophysicien remontent au moment de l'analogie : "Avec les télescopes actuels, c'est comme si on pouvait voir les bulles d'une bière sur une terrasse de Brest depuis New-York".

L'image du trou noir supermassif au centre de la galaxie a été rendue public en août 2019. Ce trou noir est des millions de fois plus massif que le soleil © Maxppp - UPI

L'amélioration des techniques d'imagerie nous a ainsi permis de voir en 2019 pour la première fois le trou noir géant au centre de la galaxie (avec l'Event Horizon Telescope). Les télescopes ont leurs domaines et leurs spécialités : "C'est comme aller à un concert et ne pouvoir entendre que la note La, si on ne voit pas toutes les couleurs, on ne peut pas comprendre la mélodie des étoiles", résume Eric Lagadec. Les télescopes fonctionnent donc dans différents domaines de couleurs (visible, infrarouge, ultraviolet, micro-ondes ou rayons X) pour bien comprendre la lumière. Pour voir la différence de lumière entre le James Webb et Hubble, c'est ici et c'est impressionnant.

10.000 galaxies dans le chas d'une aiguille

Une image marque particulièrement le Breton. Il vit à Brest au début des années 90 quand les Américains lancent le télescope spatial Hubble : "Le directeur du télescope a le droit à 10% du temps d'observation et il a décidé de pointer un endroit vide dans le ciel pendant plusieurs jours". L'explication donne le tournis : "C'est comme si vous regardiez par le chas d'une aiguille tendue à bout de bras vers une région vide du ciel". Le résultat est incroyable : "10.000 galaxies sont apparues". L'image donne à voir une profondeur et une diversité qui marquent des générations d'astrophysiciens : "On voit toute l'histoire de l'univers dans un champ très petit, c'est une image splendide que j'ai regardée je-ne-sais combien de fois".

Une émotion qui est revenue avec la première image du télescope spatial James Webb l'été dernier : "C'était aussi un champ profond et je me suis dit que des gens voyaient cette image pour la première fois et que ça allait peut-être changer leur vie aussi", s'émeut Eric Lagadec.

Une sublime image de Saturne depuis la sonde Cassini © Maxppp - NASA/JPL-Caltech

L'astrophysicien publie au moins une image par jour du ciel sur ses réseaux sociaux. Avec une tendresse toute particulière pour Saturne : "J'aime particulièrement les photos de la sonde Cassini qui permet de voir les lacs de méthane sur certaines de ses lunes, mais aussi évidemment ses anneaux qui sont la structure la plus fine connue de l'univers ".

Des images qui font rêver le grand public, c'est important pour l'astrophysicien qui précise : "La plupart des images que l'on fait ne sont pas belles, mais il faut mettre en avant les merveilles, car on dépense de l'argent public et il faut qu'on puisse partager ça avec les gens et les faire rêver". Mais ces images magnifiques sont-elles fidèles à la réalité ? Dit autrement, si on pouvait se transporter dans l'espace à proximité de ces objets, verrait-on la même chose ? Ça dépend, explique Eric Lagadec : "Quand on observe dans le visible, on essaie de faire en sorte que cela ressemble le plus possible à ce qu'on verrait à l'œil, mais le télescope James Webb, par exemple, observe dans l'infrarouge et on est donc obligé de mettre de fausses couleurs".

"Je vois des nébuleuses depuis mon balcon"

Vous avez peut-être comme moi piqué des crises de colère étant petit pour que vos parents achètent un télescope vu en vitrine (sans succès pour ma part). Les télescopes premiers prix sont-ils de bons instruments pour observer le ciel ? Oui, explique Eric Lagadec qui s'en est acheté un à 200 euros, car il a laissé le sien chez ses parents en Bretagne : "Quand les gens venaient à Nice, ils voulaient voir les étoiles". L'objet qui reste accessible financièrement lui permet de voir de belles choses : "Les anneaux de Saturne, la galaxie d'Andromède et même quelques nébuleuses". Faire de la science ou s'émerveiller avec un petit télescope est donc possible même si cela reste un très beau cadeau.

La grande lunette du site historique de l'observatoire de la Côte d'azur à Nice où travaille Eric Lagadec © Radio France - Thomas Biet

Eric Lagadec met toutefois en garde, avant de se précipiter dans un magasin, il faut bien définir ce que l'on souhaite faire avec : "Le meilleur télescope, c'est celui qu'on a envie d'utiliser". Il faut donc avant tout parler avec des amateurs souvent avides de partager leurs connaissances. Il existe des clubs d'astronomie un peu partout en Bretagne dont la liste et les contacts sont facilement accessibles .

Sachez aussi que si vous souhaitez voir la Station spatiale internationale (ISS) passer dans le ciel (elle fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour), la NASA a mis en ligne une petite application permettant de connaître ses prochains passages. Il suffit de choisir son pays puis sa ville, ensuite Spot The Station vous indiquera à quelle heure lever la tête pour l’observer. En fonction de la position des panneaux solaires de l’ISS et des conditions météorologiques, elle sera plus ou moins visible dans le ciel.

La carte du ciel de ce 17 juillet