"On s'est senti lâché" : la maternité de Sarlat ferme de nouveau ce vendredi

Pour la troisième fois cette année , les futures mamans des alentours de Sarlat vont devoir donner naissance ailleurs qu'à la maternité Jean Leclaire. La salle des accouchements ferme ce vendredi pour deux semaines et demie, jusqu'au 7 août prochain. Une situation qui inquiète les habitants du Périgord noir, notamment les jeunes parents.

Faute de médecins, les futures mères sont réorientées sur les maternités de Périgueux, Bergerac ou Libourne, à environ une heure de route. Elles seraient six femmes concernées par cette suspension des accouchements à Sarlat, selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé (ARS).

"Ce n'est pas sécure"

Virginie et Bob regrettent de ne pas avoir pu donner naissance à Héloïse à Sarlat, ils se sentaient "en confiance". © Radio France - Lisa Guinic

C'est arrivé à la compagne de Bob, habitant de Peyrillac-et-Millac. Elle devait accoucher à Sarlat mais la maternité a fermé en début d'année dernière et le couple a dû se rendre à Brive pour la naissance de leur petite fille, Héloïse. "Nous étions un peu stressés, pas tranquilles. Donc au moment de l'accouchement, nous sommes partis super tôt pour être sûrs de ne pas se retrouver dans les embouteillages, alors que là [à Sarlat] nous sommes à 20 minutes de la maison, détaille Bob. Nous nous sommes retrouvés parachutés dans un autre service, une autre ville, un autre hôpital. Nous nous sommes sentis un peu lâchés. Ce n'était pas sécure-sécure."

Marina a pu accoucher en octobre dernier à Sarlat, comme convenu, mais la maternité a fermé au début de sa grossesse pendant un mois. "On se dit combien de fois cela va se répéter ? et est-ce qu'au dernier moment, quand moi je vais devoir accoucher, il n'y aura pas de médecins ?" La maman de Mia, 9 mois aujourd'hui, habite à Cénac, à 10 kilomètres de Sarlat. Elle a mis 15 minutes pour arriver à la maternité de Jean Leclaire ce matin d'octobre. Elle raconte une grossesse anxieuse, avant de poursuivre : "Je me suis mis en confiance avec une équipe. Quand on est encadré par une équipe, on a envie de finir le travail avec eux."

Une heure de route pour accoucher

Marina signe chaque pétition pour le maintien de la maternité et de ses accouchements, réalisés en toute sécurité, précise-t-elle. Elle pense notamment aux autres futures mamans : "On laisse les femmes et leur famille seules affronter une heure de route." La mère de Cénac est elle même née à la maternité de Sarlat il y a 35 ans. "C'est une espèce de filiation. Je suis fière d'être née ici, que ma fille naisse ici", ajoute-t-elle, en espérant que son bébé Mia pourra plus tard, elle aussi, accoucher en Périgord noir.

Marina, maman de Mia, 9 mois, discute avec un membre du comité de défense de l'hôpital de Sarlat. Elle ne veut pas avoir la maternité fermer. © Radio France - Lisa Guinic

Pour les mères obligées de changer de maternité, l'ARS prend en charge les frais de déplacement et les cinq nuits d'hôtel. L'hôpital reste ouvert, pendant la fermeture du plateau technique, pour le suivi gynécologique et des femmes enceintes.