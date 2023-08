"On se sent vraiment accusé d'avoir trop prescrit", un médecin d'Orgon épinglé par l'assurance maladie

C'est un coup de fil de l'Assurance Maladie, puis une lettre recommandée, qui lui ont fait perdre son sourire pendant près de 15 jours. Même sa patientèle, alertée par son abattement, s'est inquiétée pour elle. Marie-Lise Paque-Thomas exerce depuis 35 ans dans la ville d'Orgon dans le nord des Bouches-du-Rhône. La médecin généraliste est pointée du doigt pour le nombre d'arrêts maladie qu'elle a prescrit ": je n'ai plus les chiffres mais la moyenne des collègues qui exercent dans les mêmes conditions que moi est à 4,7%, je sui à 10%".

Objectifs chiffrés et menaces de sanctions financières

La CPAM lui a donc demandé des comptes : "On vous intime d'expliquer vos diagnostics. Si vos arguments ne sont pas jugés recevables, on vous donne des objectifs chiffrés pendant 6 mois. Et si on ne les atteint pas, on risque des pénalités financières allant jusqu'à 9.000 euros. J'ai été contrainte de justifier ma pratique. J'en ai été très affectée, on a vraiment l'impression d'être accusé d'avoir trop prescrit". Marie-Line a fait valoir que 64% de ses patients travaillent, dans des métiers parfois rudes et des conditions parfois difficiles, argument qui semble avoir tapé juste auprès de l'Assurance Maladie.

On fait de nous des délinquants statistiques (Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles)

De nombreux médecins d'Orgon se sont émus de ce traitement réservé à une médecin généraliste de campagne, qui exerce en confiance avec ses patients depuis plusieurs décennies. Des syndicats de médecins s'alarment de ces méthodes de la CPAM : "On fait de nous des délinquants statistiques" proteste Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles et président de FMF Sud. "Dans une société où les risques psychosociaux sont de pus en plus importants au travail, où les salariés sont soumis à des conditions d'exercices de plus en plus difficiles, il ne faut pas croire que nous prescrivons des arrêts de travail pour le plaisir. Lorsqu'une personne est épuisée, c'est être dans la complaisance que de l'arrêter ?"

La CPAM annonce un renforcement de contrôles des assurés

De sont coté la CPAM relativise la violence de cette procédure qu'elle justifie par l'augmentation des indemnités journalières qui ont coûté la bagatelle de 14 milliards d'euros l'an dernier. 15.000 mille médecins au niveau national prescrivent plus que la moyenne, 5.000 entretiens d'alerte auront lieu entre septembre et décembre prochain, mais "le lancement de la procédure de mise sous objectif des indemnités journalières ne s’applique qu’aux prescripteurs extrêmement atypiques, ce qui représente moins de 2% des médecins généralistes" précise la CPAM.

L'assurance Maladie qui indique que les assurés aussi seront observés de près. Les contrôles seront renforcés notamment quand l'arrêt de travail est en lien avec certaines pathologies et en fonction de la durée des prescriptions. En 2022, 338 000 personnes ont fait l’objet d’un contrôle avec examen médical par un médecin conseil de l’Assurance Maladie, 433 mille autres ont été contactés au téléphone.