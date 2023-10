"On tousse, on a le nez et les yeux qui piquent" : à Champigneulles, des habitants vivent avec vue sur l'A31

Le bruit du passage des voitures est incessant en haut de la rue Voltaire à Champigneulles, surplombant les plus de 80 000 véhicules qui passent juste en-dessous, sur l'A31, tous les jours. Une source importante de pollution sonore, mais aussi de pollution de l'air. Alors que cette dernière fait justement l'objet de conférences et de débats ce jeudi au centre Prouvé de Nancy, menés par 40 experts conviés par Atmo Grand Est, l'organise de contrôle de la qualité de l'air.

ⓘ Publicité

Vivre avec la pollution

Si 40 000 personnes meurent chaque année en France d'une trop forte exposition aux particules fines, beaucoup sentent des petits symptômes au quotidien. "On tousse, on a le nez et les yeux qui piquent", confie Luc, qui tient toutefois à relativiser. "Mais on n'a pas à se plaindre, on a de la verdure", ajoute-t-il.

C'est effectivement dans un parc que vient se réfugier Noémie, une habituée du quartier. "Quand on se balade et que l'on voit les tableaux d'affichage qui affichent la qualité de l'air, ce n'est jamais vert. Mais que faire ? A mon échelle, je ne sais pas", explique-t-elle. "Ce qui m'inquiète, c'est de voir les gens laisser leur moteur tourner ou amener les enfants à l'école en voiture", regrette Joël, à 200 mètres du pont de l'A31, qui a quelques pistes pour tenter de réduire la pollution au quotidien.

Des conséquences sur la santé

Pour tous ces riverains, il s'agit là de rester vigilant car la pollution de l'air a de vraies conséquences handicapantes pour la santé. "Ça aggrave le risque de bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO, qui est une maladie un peu irréversible", détaille Laurent Caffet, le responsable du département santé environnement à l'ARS Grand Est. Et ce ne sont pas les seuls dangers. "Il y a le côté allergie où l'on voit de plus en plus de problématiques qui sont recensées et là encore, la pollution de l'air est un facteur aggravant", ajoute-t-il.